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Здоровье и медицина

Женщинам сложнее бросить курить, чем мужчинам: как избавиться от вредной привычки

7:39 19 ноября 2019 116
как бросить курить
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

По данным Всемирной организации здравоохранения, курение может спровоцировать развитие 25 опасных заболеваний. Чаще всего медики говорят о раке легких, гортани, пищевода. Также у курильщиков страдает сердечно-сосудистая система, нередко развивается хроническая обструктивная болезнь. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют бросать курить. Но многим это сделать не удается.

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Канадские специалисты из госпиталя Святого Михаила утверждают, что труднее отказаться от сигарет женщинам: они бросают курить в два раза реже, чем мужчины.

Специалисты пришли к таким выводам после эксперимента, в котором участвовали мужчины и женщины, средний возраст которых был 56 лет. На начало исследования добровольцы выкуривали в среднем по 18 сигарет в день (многие курили в течение 37 лет). При этом у 66 процентов был повышен уровень холестерина, 66 процентов страдали гипертонией, у 44 процентов обнаружили сердечные заболевания, а у 28 процентов наблюдалась депрессия.

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Участники эксперимента получали лекарства, помогающие бросить курить (никотинзаместительную терапию). Через полгода 25 процентов добровольцев смогли отказаться от сигарет, а 29 процентов сократили ежедневное их количество в два раза. Но, как оказалось, среди бросивших курить было больше мужчин. А у женщин развивалась депрессия, они реже посещали клинику.

Американские специалисты утверждают: чтобы женщина бросила курить, ей нужно перестать нервничать. По мнению ученых из Медицинского университета Южной Каролины, многие представительницы слабого пола тянутся за сигаретой из-за нервозности. Чтобы обрести спокойствие, женщинам советуют заняться медитацией и общаться с психологом. Также специалисты могут назначить успокоительные препараты. По мнению ученых, побуждать к курению могут и гормональные сбои, постоянно возникающие у представительниц слабого пола.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что курение сказывается на размере полового органа мужчины. Тем временем в Киеве мужчина серьезно пострадал от взрыва электронной сигареты. А в США подросток стал первым в мире пациентом, которому сделали пересадку обоих легких из-за вейпинга

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