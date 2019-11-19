Как убрать «апельсиновую корку» на бедрах: эффективные упражнения

Здоровье и медицина

Считается, что целлюлит — сугубо косметическая проблема. Но это не совсем так. Появление «апельсиновой корки» на ягодицах и бедрах могут спровоцировать обменные или гормональные нарушения (дисфункция яичников или надпочечников). При целлюлите в подкожном слое происходят структурные изменения, которые приводят к нарушению микроциркуляции и лимфатического оттока. Читайте также: Не переживайте: Супрун рассказала, как бороться с целлюлитом

Склонность к целлюлиту есть практически у каждой женщины. Для того чтобы было легче выносить и родить ребенка, природа наделила представительниц слабого пола жировыми отложениями в области ягодиц, бедер, таза, живота. И именно в этих местах соединительные ткани намного слабее, чем в других, что способствует их растяжению и появлению целлюлита.

Те женщины, которые ведут активный образ жизни, занимаются физкультурой и спортом, придерживаются здорового питания, менее склонны столкнуться с образованием «апельсиновой корки». А вот малоподвижные, предпочитающие жирную пищу животного происхождения, употребляющие много углеводов, особенно быстрых, — в группе риска. Также способствуют образованию жировых бугорков вредные привычки, особенно курение. Уязвимы те, кто резко худеет и быстро набирает вес. Поэтому для профилактики и борьбы с целлюлитом важно откорректировать питание и ежедневно заниматься физкультурой.

Особенно полезны, по мнению специалистов, приседания, которые укрепляют мышцы бедер, ягодиц и живота. Начинать надо с 10—15 приседаний и постепенно довести до 50—100.

Полезен самомассаж. Следует сжать руки в кулаки и круговыми движениями аккуратно массировать ягодицы, бедра, живот, руки, ноги. Также рекомендуется растирать кожу жесткой щеткой. Это поможет стимулировать кровообращение и ток лимфы. Проводить растирающие движения надо по направлению к лимфатическим узлам. Не растирайте кожу в местах, где есть ссадины, повреждения, а также при варикозном расширении вен.

Зарядка для пятой точки

Лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять согнутые ноги в коленях и крутить «велосипед» (30 раз).

Так же лежа на спине, руки вдоль туловища, поднимать ноги, согнутые в коленях, пытаясь дотянуться коленями до подбородка (25 раз).

Встать на четвереньки и делать махи, выкидывая попеременно то одну, то другую ногу (до 30 раз).

Стоя прямо, делать попеременно глубокие выпады одной ногой вперед. Нога, которая находится сзади, должна стоять на полной ступне (до 30 раз).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что при целлюлите нежелательно проводить вакуумный или баночный массаж.



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