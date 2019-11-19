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Здоровье и медицина

Как убрать «апельсиновую корку» на бедрах: эффективные упражнения

7:37 20 ноября 2019 10
целлюлит
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Считается, что целлюлит — сугубо косметическая проблема. Но это не совсем так. Появление «апельсиновой корки» на ягодицах и бедрах могут спровоцировать обменные или гормональные нарушения (дисфункция яичников или надпочечников). При целлюлите в подкожном слое происходят структурные изменения, которые приводят к нарушению микроциркуляции и лимфатического оттока.

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Склонность к целлюлиту есть практически у каждой женщины. Для того чтобы было легче выносить и родить ребенка, природа наделила представительниц слабого пола жировыми отложениями в области ягодиц, бедер, таза, живота. И именно в этих местах соединительные ткани намного слабее, чем в других, что способствует их растяжению и появлению целлюлита.

Те женщины, которые ведут активный образ жизни, занимаются физкультурой и спортом, придерживаются здорового питания, менее склонны столкнуться с образованием «апельсиновой корки». А вот малоподвижные, предпочитающие жирную пищу животного происхождения, употребляющие много углеводов, особенно быстрых, — в группе риска. Также способствуют образованию жировых бугорков вредные привычки, особенно курение. Уязвимы те, кто резко худеет и быстро набирает вес. Поэтому для профилактики и борьбы с целлюлитом важно откорректировать питание и ежедневно заниматься физкультурой.

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Особенно полезны, по мнению специалистов, приседания, которые укрепляют мышцы бедер, ягодиц и живота. Начинать надо с 10—15 приседаний и постепенно довести до 50—100.

Полезен самомассаж. Следует сжать руки в кулаки и круговыми движениями аккуратно массировать ягодицы, бедра, живот, руки, ноги. Также рекомендуется растирать кожу жесткой щеткой. Это поможет стимулировать кровообращение и ток лимфы. Проводить растирающие движения надо по направлению к лимфатическим узлам. Не растирайте кожу в местах, где есть ссадины, повреждения, а также при варикозном расширении вен.

Зарядка для пятой точки

  • Лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять согнутые ноги в коленях и крутить «велосипед» (30 раз).
  • Так же лежа на спине, руки вдоль туловища, поднимать ноги, согнутые в коленях, пытаясь дотянуться коленями до подбородка (25 раз).
  • Встать на четвереньки и делать махи, выкидывая попеременно то одну, то другую ногу (до 30 раз).
  • Стоя прямо, делать попеременно глубокие выпады одной ногой вперед. Нога, которая находится сзади, должна стоять на полной ступне (до 30 раз).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что при целлюлите нежелательно проводить вакуумный или баночный массаж.

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