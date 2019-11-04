Житейские истории

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Жительница Николаева Анастасия Погосова уже становилась героиней публикации «ФАКТОВ». В 2005 году наша газета рассказывала о необычном союзе двух сердец. Избранницей известного на Николаевщине 71-летнего бизнесмена и мецената Эдуарда Погосова стала 28-летняя Анастасия, которая была младше его на 43 года. Тогда же кривотолки о браке по расчету развенчал сам Эдуард Аркадьевич, заявив, что до тех пор, пока не убедился, что молодая жена его искренне любит, детей не заводил. Время течет неумолимо. Муж Анастасии оставил о себе светлую память. Она же сейчас воспитывает их троих детей (младшая дочь умерла через полгода после рождения), продолжает вести бизнес супруга. А недавно стала победительницей международного конкурса бодипозитивной красоты, на котором оценивают ум, талант и привлекательность женщин с пышными формами. «ФАКТЫ» побеседовали с Анастасией после ее возвращения из Индии (смотрите видео встречи украинской красавицы в Киеве).

«В телепроект „Модель XL“ отправила свою анкету и… не прошла. Однако сдаваться не в моем характере»

— Анастасия, как у вас возникла идея принять участие в таком необычном соревновании?

— Началось все с информации на сайте Body Positive Ukraine о первом конкурсном отборе женщин с пышными формами в телепроект «Модель XL». Я отправила свою анкету и… не прошла. Но сдаваться не собиралась, это не в моем характере. Занялась моделингом (сфера деятельности, в которой внешность модели используют для продвижения или продажи товаров и услуг. — Авт.), многое узнала о бодипозитиве (социальное течение, которое учит позитивному отношению к своему телу, его принятию и свободному самовыражению. — Авт.). Потом попала на страницы модного журнала. Участвовала в мероприятиях, проводимых руководителем Body Positive Ukraine Дариной Гордиенко, и прошла онлайн-отбор на конкурс «Пишна краса України» среди моделей «Плюс сайз». Кстати, параллельно с этим вошла в двадцатку кулинарного шоу «МастерШеф» на телеканале СТБ.

Анастасия вошла в двадцатку кулинарного шоу «МастерШеф»

После этого была победа в национальном отборе Body Positive Ukraine и поездка в Индию на международный конкурс дам с пышными формами — первый для бодипозитивного сообщества Украины. Оттуда привезла корону победительницы.

Приключения начались за несколько дней до отлета. Я получила визу и… потеряла паспорт. Очень благодарна нашей Николаевской миграционной службе за помощь в решении этой проблемы.

Участие было для меня непростым испытанием. На этот раз все вокруг меня происходило на очень специфическом английском, который сами индусы называют «хинглиш».

Финалисток, представлявших бодипозитивные сообщества различных регионов мира, было десять — из Чили, Центральной Азии, Англии, Фиджи, Непала, Индии, Самоа, Восточной Европы, Австралии и Украины. Страны Восточной Европы также представляла украинка Лариса Хорошая, которая мне здорово помогла с переводом.

Конкурс проходил пять дней. Прическу, укладку, макияж участницы делали себе сами. Все это организаторы обеспечили лишь в финале. При температуре плюс 38 градусов и сильной влажности сохранять свежий вид было сложно. Косметика просто стекала, прическа держалась с трудом. Поэтому в цене оказалась красота, которой одарила природа.

Выход в национальных костюмах

Первый день нам предоставили для адаптации: и к другому часовому поясу, и к другим особенностям этой восточной страны. Индийская кухня в основном вегетарианская, а если и готовят курицу, то с огромным количеством специй. Мне снилась украинская еда с салом и мясом…

На второй день все участницы ездили по Дели и записывали видеовизитки. В последующие дни были национальный выход, выход в коктейльных и вечерних платьях, талант-шоу, дефиле в купальниках, фотосессия, ответы на вопросы жюри и «послание миру» каждой из участниц.

Анастасия Погосова в короне победительницы

— Знаю, что в одном из конкурсов у вас возник конфликт с организаторами. Что же произошло?

— Свои видеовизитки мы записывали на фоне красот города Дели. И в то время как других участниц снимали рядом с храмами, историческими местами, мне для фона определили выставку народных промыслов, где шла бойкая торговля сари и майками. С виду это было похоже на рынок «7-й километр» под Одессой. И я запротестовала. Стала объяснять, что в Украине меня не поймут, если я буду представлять страну на фоне рынка. За отказ мне грозила дисквалификация. Но после некоторой дискуссии организаторы записали видео со мной в красивом историческом районе Дели.

«Я феминистка, но не радикальная. Не из тех, кто за мир без мужчин»

— Номер, который я привезла для выступления, существенно отличался от других, — продолжает Анастасия. — У соперниц это были национальные танцы, песни, чтение стихов. А я привезла музыкальный стендап, над которым, считаю, работали лучшие творческие умы Николаева. Идея принадлежит сотруднице областного дворца творчества Галине Щетининой. Музыку взяли из известного мюзикла «Чикаго». Английский текст песни написал Арам Саргисян, с которым я знакома по участию в КВН еще в студенческие годы. В песне рассказывается о моей реальной жизни. Что я — три в одном (мама троих детей, бизнес-леди и просто красивая женщина).

Швейное объединение «Кифа» пошило для меня костюм-трансформер. В нем из домохозяйки в бигуди и кухонном фартуке я превращалась в бизнес-леди, а затем в светскую даму в вечернем платье.

Петь я собиралась вживую, но мы с моим педагогом вокала Екатериной Тихоновой решили перестраховаться и записали плюсовую фонограмму. Это меня выручило, потому что в момент моего выхода перестал работать микрофон. Сложилось впечатление, что кто-то хотел, чтобы победила не я… Но в итоге в этом конкурсе одержала безоговорочную победу.

Короны за первое место в общем зачете получили три участницы — из Украины, Фиджи и Великобритании.

В Дели многодетная мама и бизнес-леди Анастасия Погосова представляла нашу страну в одежде украинских дизайнеров

— А что прилагалось к короне победительницы?

— Титул королевы красоты — это статус для дальнейшей гуманитарной миссии. Ведь цель конкурса — объединить людей, рассказать о странах и континентах, которые мы представляем. Среди поощрительных призов были и одежда, и индийская косметика, и возможность поучаствовать в фотосессиях, но не это главное.

Могу сказать, что теперь в разных уголках планеты у меня есть девять подруг-лидеров, способных объединить вокруг себя людей и реализовать важные проекты. Будь-то экология или борьба с бедностью. Мы можем быть послами доброй воли и сообща реализовать что-то вместе с другими женщинами мира.

— Вы феминистка?

— Да, но не радикальная. Не из тех, кто за мир без мужчин. Я за равноправие. А здесь работы непочатый край. И в Индии это особо ощутимо. Хотя это страна с богатейшей культурой, тут осталось много пережитков прошлого. По-прежнему родители ищут женихов для дочерей. Часто жених и невеста до свадьбы не знают друг друга. Детям в Индии, особенно девочкам, родители по-прежнему неохотно дают возможность получить образование.

«Моя самая большая мечта, чтобы сын мог видеть»

— Для участия в конкурсе нужно было не только иметь пышные формы, обладать талантом, но и добиться существенных успехов в жизни. Откуда у вас такая целеустремленность?

— Я с детства такая энергичная. Родилась в Очакове — курортном городе у моря, где пляжный сезон начинается с мая. В моей школе были отличные учителя, я посещала музыкальную школу, театральный кружок при районном Доме культуры, кружок радистов, занималась баскетболом. Ездила и на археологические раскопки в Ольвию. Так что у меня были прекрасные возможности для развития. Кстати, в детстве очень хотела стать сотрудницей ЗАГСа, которая торжественно расписывает молодые пары. Думала: как же там замечательно работать, это всегда праздник! Невесты, женихи, любовь, радость…

После школы поступила на истфак Николаевского пединститута. Стала капитаном городской команды КВН «Горячие головы». Ездили к Александру Маслякову на фестиваль КВН. До сих пор осталась дружба и с ребятами из «Дизеля».

После института работала в школе педагогом-организатором. А в 23 года пошла на госслужбу — в областное управление по делам семьи и молодежи, причем сразу же на должность заместителя начальника. Стала самым молодым замом управления в стране.

Второе высшее образование получила в Одесском филиале академии госуправления при президенте Украины. Получила степень магистра государственной службы. А когда второй раз вышла замуж, пришлось на 12 лет стать домохозяйкой…

С первым мужем — это был студенческий брак — мы расстались. Потом вышла замуж за Эдуарда Аркадьевича Погосова, с которым у нас была разница в 43 года. С ним мы завели детей — у нас дважды рождалась двойня. Сначала две девочки. А спустя четыре года — мальчик и девочка. Младшие Эдуард и Настя родились на 25-й неделе беременности экстремально недоношенными — всего по 560 граммов. Полтора месяца дети находились в реанимации. У дочки оказалось трехкамерное сердце. А у сына обнаружили ретинопатию недоношенных, и он стал быстро терять зрение.

Мы отчаянно сражались за его здоровье. Ездили в институт Филатова, потом — в клинику Федорова в Россию. Самолетом с двумя маленькими детками, вес у которых был чуть больше двух килограммов. В течение года сыну сделали десять операций. Но все безрезультатно. Неудачи следовали одна за другой — мы все подхватили вирус гриппа N1H1, и маленькая Настя заболела пневмонией. В России она лежала в реанимации и умерла в полгода. Это было девять лет назад, и уже тогда начинали портиться отношения между нашими странами. Из-за проблем с авиаперелетами тело дочери для захоронения я смогла привезти только спустя полторы недели. Это все было крайне тяжело…

Едва оправившись от потери, я получила новый удар судьбы — умер супруг. И мне после многолетней роли домохозяйки пришлось заняться бизнесом, который муж оставил семье. Пять лет являюсь генеральным директором объединения баз отдыха «Мое Коблево».

Анастасия Погосова: «Пять лет являюсь генеральным директором объединения баз отдыха «Мое Коблево»

— Пройдя столько испытаний, сложно не сломаться. Но ведь есть люди, у которых, казалось бы, все есть — и здоровье, и все условия для развития, но они всегда винят в своих неудачах кого-то — плохое правительство, президента, высокие цены…

— Для того чтобы человек понял и ценил то, что у него есть, нужно на какое-то время этого лишиться. Чтобы объяснить моему невидящему сыну многие элементарные вещи, я закрываю глаза и окунаюсь в его мир. Как застегнуть пуговицу, как поесть, как взять чашку. И я поняла, что значит просто видеть окружающий мир.

Если бы могла решить все проблемы нытьем, слезами, апатией, депрессией, я бы все это делала не переставая. Но проблемы от этого не уходят. Они уходят тогда, когда ты действуешь, когда сам себя вытягиваешь из сложной ситуации.

— Какая ваша самая большая мечта?

— Я свои мечты постепенно осуществляю сама. Но главная из них — чтобы мой сын мог видеть.

«Неформат — выдумка. Ты сама должна решить, какой тебе быть»

— В обществе по-прежнему преобладает мнение, что люди с большой массой тела нездоровы и должны обязательно похудеть.

— Знаете, когда умер муж, я без всяких диет и спортзалов очень сильно похудела. Но это не было для меня счастливым временем. Неформат — выдумка. Ты сама должна решить, какой тебе быть. Я никогда не была худой. И в детстве, если кто-то пытался надо мной насмехаться, могла ответить так, что мало не покажется. С этим настроем живу и сейчас. Я могу быть хорошим другом, собеседником, востребована как деловой партнер, как лидер, как творческая личность.

— Ваш супруг Эдуард Погосов был известным в Николаеве меценатом. Вы занимаетесь благотворительностью?

— Эдуард Аркадьевич старался помочь тем, кто нуждался. Я же себя меценаткой не считаю, хотя благотворительность мне не чужда. Но придерживаюсь принципа: «сделав добро, брось его в воду». Например, недавно, наведавшись в детскую больницу с ребенком, узнала, что им нужно оборудование для анализа крови (без него результаты получали аж спустя неделю). И я купила нужное оборудование. Приглашали, чтобы торжественно поблагодарить. Отказалась, не хочу никакого пафоса. Купила бронежилет однокласснику, который ехал служить в зону боевых действий… Можно делать добро, как говорится, втихую.

— На конкурсы подобные тому, что проходил в Дели, еще планируете поехать?

— Пока не знаю. Но я уверена, что после меня на этом конкурсе успех ждет и других участниц из Украины, потому что наша страна богата красивыми талантливыми женщинами, способными «забрать» все короны. Я в них верю.

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