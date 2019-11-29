В России назвали баснословные гонорары Ротару

Шоу-бизнес

Стало известно, во сколько обойдется выступление на новогоднем корпоративе знаменитой певицы Софии Ротару, вокруг которой разгорелся скандал в России. Легенда советской эстрады выступит на «Песне года», а также примет участие в фестивале «Легенды ретро FM». Возможно, София Михайловна выступит и на корпоративах, ведь желающих встретить праздник под песни Ротару очень много. Обойдется это недешево.

«Комсомольская правда» после беседы с ивент-менеджером, имя которого не называет, озвучила гонорар артистки.

«Гонорар артистки на новогодний корпоратив в декабре нам объявили $ 60 тыс. Написали, что часть коллектива уже в Москве, София Михайловна живет в собственном жилье. Но есть дополнительные расходы — транспортные: на дорогу ее коллектива. В смете, которую мы получили, было посчитано проживание в гостинице, транспорт, суточные. Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населенных пунктов. Кроме того, обозначен перелет бизнес-классом для сестры певицы Аурики. Итого транспортные расходы по смете для нашего корпоратива составили: $ 15 040», — пишет КП.ру.

Ранее менеджер Ротару Сергей Лавров заявил, что в «Песне года» артистка выступает бесплатно. Он также опроверг обвинения в адрес Ротару о том, что она «спонсировала войну».

Против травли певицы и бойкотирования ее выступлений выступили многие известные российские артисты. С заявлением выступил Николай Басков, его поддержали Максим Галкин, Игорь Крутой, Сергей Лазарев и другие.

Телеведущий Игорь Кондратюк резко высказался о скандале вокруг Ротару.

С заявлением выступил и сын Ротару Руслан Евдокименко. Он назвал шумиху вокруг матери заказной.

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