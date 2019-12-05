Что приводит к полноте — привычка много есть или нарушение обмена веществ?

Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Вес пациентки превышал 160 килограммов. Сомнений в том, что без хирургического вмешательства ей не обойтись, не было. Но для того, чтобы женщину взяли на операцию, ей надо было сбросить хотя бы 15 килограммов.

— Для каждого пациента с избыточной массой тела, который к нам обращается, мы составляем индивидуальную программу похудения, включающую модификацию образа жизни и питания, — говорит заведующая гастроэнтерологическим отделением Центра инновационных медицинских технологий НАН Украины Елена Бака. — При ожирении, и особенно суперожирении, нарушена работа всех органов желудочно-кишечного тракта. Но если пациент обращается сначала к гастроэнтерологу, это вовсе не означает, что лечить его будет только этот специалист. Чтобы результат был успешным, работает мультидисциплинарная команда, в которую входят эндокринолог, кардиолог, ортопед-травматолог, бариатрический хирург, диетолог, гастроэнтеролог, психолог и другие специалисты.

— Неужели понадобится консультация каждого из них?

— Безусловно. Избыточный вес — это не только эстетическая проблема. Происходит нарушение работы всех органов и систем. Эндокринолог выявляет и коррегирует гормональные нарушения. Нормализацией артериального давления и нарушений в работе сердечно-сосудистой системы занимается кардиолог. Могут быть проблемы с суставами, так как они, испытывая очень большую нагрузку, быстрее изнашиваются. Значит, не обойтись без консультации ортопеда. Я как гастроэнтеролог занимаюсь диагностикой и лечением заболеваний, связанных с работой органов пищеварения. И, наконец, вся наша команда должна принять решение, что порекомендовать пациенту — только диету и прием медикаментов или операцию. В нашей клинике работают опытные специалисты, занимающиеся метаболической хирургией.

— Это выполнение операций для снижения веса?

— Да. Применяются самые современные бариатрические методики. Я наблюдаю их высокую эффективность. Не раз приходилось видеть, как преображается человек после операции, насколько комфортнее себя чувствует, как к нему возвращаются жизненные силы. Команда сопровождает пациента на всех этапах, начиная с предоперационной подготовки и заканчивая длительным послеоперационным наблюдением. И до, и после операции проводится весь спектр необходимых обследований и анализов на новейшем оборудовании, что позволяет оценить объективную картину. А лучший результат нашей совместной работы — возвращение человеку здоровья.



Как проявляется жировой гепатоз? Можно ли избавиться от изжоги, принимая соду? Чем опасна бактерия хеликобактер пилори? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 9 декабря, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит гастроэнтеролог Елена Михайловна Бака. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 19 декабря

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что синдром хронической усталости, диабет и ожирение могут провоцировать некоторые продукты. Также ученые выявили связь между ожирением и умственной деградацией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter