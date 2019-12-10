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Известный телеведущий раскрыл настоящую причину скандалов между Шепелевым и семьей Жанны Фриске

12:26 10 декабря 2019 473
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

В скандале между родными людьми покойной певицы Жанны Фриске — родителями и Дмитрием Шепелевым наметился неожиданный поворот. На откровенное интервью телеведущего Ксении Собчак, в котором он обвинил отца Жанны Фриске в нападении и снятии денег со счетов, гневно отреагировал Владимир Борисович. Он назвал бывшего зятя лжецом и обвинил его в том, что тот тратит деньги от наследства Платона.

Отреагировала на откровения Шепелева и родная сестра Жанны Наталья. Она выступила о опровержениями в студии «Звезды сошлись» и заявила, что Дмитрий тщательно подгоовился к смерти Жанны. В студии между гостями разгорелись горячие споры. С неожиданным предположением выступил телеведущий Вячеслав Манучаров.

«Слушайте, ребенок сегодня — это самый большой дар, который люди покупают, пользуясь суррогатной матерью. Случайные жены, мужья, браки для того, чтобы специально сделать ребенка, поэтому ребенок здесь не показатель, поверьте мне», — сказал Вячеслав и добавил: «Это могла быть большая цель всего этого процесса — взять ребенка, о котором мы, коллеги, очень часто знаем, говорим».

Ранее раскрыть секрет Шепелева грозила телеведущая Лера Кудрявцева.

Сейчас Дмитрий строит новую жизнь и готовится к свадьбе с Екатериной Тулуповой.

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