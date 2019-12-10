- 12:58 А мне летать охота: сеть насмешил необычный способ собаки спускаться по лестнице
- 12:57 За уши не оттянешь: простые рецепты оригинальных блюд из тыквы
- 12:56 "Слуга народа" предлагает Раде отменить закон об украинском языке
- 12:56 Бросал бумаги и кричал: у Суркова сдали нервы во время переговоров «нормандской четверки»
- 12:41 Гончарук допускает новую «газовую войну» с Россией
- 12:26 Известный телеведущий раскрыл настоящую причину скандалов между Шепелевым и семьей Жанны Фриске
- 12:18 Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова
- 12:17 Дуэйн Джонсон удивил голубым костюмом в золотые розочки и показал своих мать и жену
- 12:14 В Киеве авто слетело с моста: страшный момент попал на видео
- 12:02 Пожар в одесском колледже: жильцов дома, примыкающего к сгоревшему зданию, эвакуируют
- 11:58 В ПЦУ развенчали миф о красной нитке на руке, которая бережет от зла
- 11:56 «Интер» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Известный телеведущий раскрыл настоящую причину скандалов между Шепелевым и семьей Жанны Фриске
В скандале между родными людьми покойной певицы Жанны Фриске — родителями и Дмитрием Шепелевым наметился неожиданный поворот. На откровенное интервью телеведущего Ксении Собчак, в котором он обвинил отца Жанны Фриске в нападении и снятии денег со счетов, гневно отреагировал Владимир Борисович. Он назвал бывшего зятя лжецом и обвинил его в том, что тот тратит деньги от наследства Платона.
Отреагировала на откровения Шепелева и родная сестра Жанны Наталья. Она выступила о опровержениями в студии «Звезды сошлись» и заявила, что Дмитрий тщательно подгоовился к смерти Жанны. В студии между гостями разгорелись горячие споры. С неожиданным предположением выступил телеведущий Вячеслав Манучаров.
«Слушайте, ребенок сегодня — это самый большой дар, который люди покупают, пользуясь суррогатной матерью. Случайные жены, мужья, браки для того, чтобы специально сделать ребенка, поэтому ребенок здесь не показатель, поверьте мне», — сказал Вячеслав и добавил: «Это могла быть большая цель всего этого процесса — взять ребенка, о котором мы, коллеги, очень часто знаем, говорим».
Ранее раскрыть секрет Шепелева грозила телеведущая Лера Кудрявцева.
Сейчас Дмитрий строит новую жизнь и готовится к свадьбе с Екатериной Тулуповой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..