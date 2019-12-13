Российские хакеры заполучили данные нескольких сотен участников АТО: что об этом известно

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В сеть попали персональные данные украинских военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе, которые потом лечились в психиатрических больницах Днепропетровской области. Об этом говорится на странице общественной организации «Форпост» в Facebook.
Сведения распространили российские хакеры.
По данным «Форпоста», в сети были обнародованы данные о 623 пациентах. Общественности стали известны имена, фамилии и номера удостоверений УБД ветеранов.
В организации считают, что обнародование конфиденциальной информации — один из методов информационной войны, которую Россия ведет против Украины.
Напомним, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность хакерской группировки, которая была организована спецслужбами РФ и причастна к масштабной кибератаке на государственные органы Украины в июле 2019 года. А в Киеве накрыли ботоферму, работавшую на боевиков «ДНР», «ЛНР» и Россию.
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