Украина

Российские хакеры заполучили данные нескольких сотен участников АТО: что об этом известно

В сеть попали персональные данные украинских военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе, которые потом лечились в психиатрических больницах Днепропетровской области. Об этом говорится на странице общественной организации «Форпост» в Facebook.

Сведения распространили российские хакеры.

По данным «Форпоста», в сети были обнародованы данные о 623 пациентах. Общественности стали известны имена, фамилии и номера удостоверений УБД ветеранов.

В организации считают, что обнародование конфиденциальной информации — один из методов информационной войны, которую Россия ведет против Украины.

Напомним, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность хакерской группировки, которая была организована спецслужбами РФ и причастна к масштабной кибератаке на государственные органы Украины в июле 2019 года. А в Киеве накрыли ботоферму, работавшую на боевиков «ДНР», «ЛНР» и Россию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter