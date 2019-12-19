30 лет назад между Восточным и Западным Берлином открыли для прохода Бранденбургские ворота

История современности

19 декабря 1674 г. Запорожские казаки разгромили под Чигирином турецко-татарское войско.

19 декабря 1919 г. Харьков стал столицей части Украины, подконтрольной большевистской России.

19 декабря 1964 г. Была запущена первая очередь Киевской ГЭС.

20 декабря 1699 г. Петр I издал указ о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января.

23 декабря 1924 г. Родился известный актер Михаил Водяной (Попандопуло из фильма «Свадьба в Малиновке»), руководивший Одесским театром музыкальной комедии, который теперь носит его имя.

24 декабря 1982 г. Состоялся первый испытательный полет крупнейшего серийного грузового самолета Ан-124 «Руслан».

25 декабря 1934 г. На советские экраны вышла знаменитая кинокомедия Григория Александрова «Веселые ребята».



После окончания Второй мировой войны Берлин был оккупирован четырьмя странами: США, Великобританией, Францией и СССР. Между СССР и блоком НАТО стало нарастать противостояние, поэтому Германию (и Берлин, в частности) разделили на ГДР и ФРГ. До 1961 года перемещение между двумя государствами было свободным, и экономные немцы получали бесплатное образование в ГДР, а работали в ФРГ, где зарплаты были существенно выше. В результате к началу 60-х годов ГДР покинули почти 3 миллиона человек, в значительной степени — молодежь. Летом 1961 года руководство ГДР с согласия Москвы решило закрыть границу с Западным Берлином.

По берлинским улицам и домам прошла стена с бетонно-металлическими ограждениями, земляными рвами, противотанковыми укреплениями, сторожевыми вышками и пропускными пунктами. Протяженность стены составляла 155 километров, из них 43 километра — непосредственно по территории Берлина. Высота стены составляла 3,5 метра. Пришлось закрыть четыре линии Берлинского метро и некоторые участки городской железной дороги. Многие прилегающие к будущей границе здания и жилые дома были выселены. Окна, выходящие на Западный Берлин, заложили кирпичом.

Со стороны Восточного Берлина вдоль стены существовала запретная зона с предупредительными табличками, после стены шли ряды противотанковых ежей либо полоса, усеянная металлическими шипами, прозванная «газоном Сталина», далее металлическая сетка с колючей проволокой и сигнальными ракетами. Затем располагалась дорога, по которой передвигались пограничники, после нее — широкая полоса из песка для обнаружения следов, далее следовала стена со стороны ФРГ. От одной стены до другой было от 50 до 100 метров. Символ Берлина — Бранденбургские ворота — оказались на разделительной полосе за колючей проволокой. Подойти к ним близко не могли ни жители ГДР, ни ФРГ. Угрюмая и устрашающая с восточной стороны стена с западной части представляла собой огромный мольберт для тысяч граффити. Сразу было видно, где живется лучше и куда хотелось убежать.

«28 лет, два месяца и 28 дней Берлинская стена разделяла Восток и Запад. Она перерезала инфраструктуру города, пролегала прямо через здания, наглухо блокировала улицы, водные пути и железнодорожное движение; разрывала семьи, друзей и возлюбленных; разрушала надежды и жизни», — так пишет о печально известном сооружении немецкий историк Ханс-Херман Хертле в книге «Берлинская стена — монумент холодной войны».

В период с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года было совершено 5075 успешных побегов в Западный Берлин. При попытке пересечь Берлинскую стену погибли около 200 человек, задержано более 3 тысяч. Последним погибшим нарушителем стал Крис Геффрой, который был убит 6 февраля 1989 года. За нелегальное пересечение Берлинской стены уголовный кодекс ГДР давал до 10 лет лишения свободы. К тюремному заключению приговорили десятки тысяч человек.

ГДР тратила большую часть своего национального дохода на военные расходы. В том числе часть средств уходила на содержание пограничных войск и спецслужбу Штази. По обе стороны от стены была развернута широкая агентурная сеть. К 1989 году численность сотрудников и агентов Штази достигла 91 тысячи человек на штатной основе и около 200 тысяч неофициальных осведомителей. Другими словами, примерно каждый пятидесятый гражданин ГДР сотрудничал со спецслужбами, это один из самых высоких показателей в мировой истории. Девиз Штази — «Неважной информации не существует». За годы холодной войны спецслужба собрала досье практически на каждого гражданина ГДР. В 1991 году в Германии был принят закон о документации Штази, все граждане страны получили доступ к своим досье. Архив огромен: 111 километров стеллажей с бумажными документами и 47 километров — с микрофильмами. Ежегодно около 80 тысяч немцев знакомятся со своими досье. Часто они узнают, что за ними следили друзья, коллеги и члены семьи.

С наступлением в Советском Союзе перестройки изменилась ситуация во всем социалистическом лагере. В мае 1989 года Венгрия, партнер ГДР по Варшавскому договору, убрала укрепления на границе с Австрией, а в сентябре объявила о полном открытии границ. За три дня 15 тысяч восточных немцев бежали на Запад через Венгрию, а оставшиеся в Восточном Берлине вышли на массовые митинги. Празднование 30-летия ГДР — 7 октября 1989 года — вылилось в массовый митинг с требованием открыть границу. 9 ноября руководство ГДР собрало пресс-конференцию, которую транслировали на всю страну. Член политбюро Соцпартии Гюнтер Шабовски зачитал новые правила для въезда и выезда из страны. На вопрос журналиста, когда правила вступают в силу, Шабовски ответил: «Немедленно». Тут же сотни тысяч восточных немцев устремились к стене. Только за три дня через границу прошли почти 3 миллиона человек.

А 22 декабря были открыты для прохода Бранденбургские ворота, ставшие символом объединения Германии. Берлинская стена была частично разрушена, расписана граффити, рисунками и надписями. Берлинцы и гости города старались унести на память кусочки некогда могущественного сооружения. В октябре 1990 года последовало вступление земель бывшей ГДР в ФРГ, и Берлинская стена была за несколько месяцев снесена. Лишь малые ее части решено сохранить как памятник.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Германии отмечали 30-летие падения Берлинской стены.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter