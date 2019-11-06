В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены: как это происходит

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В понедельник, 4 ноября, в столице Германии начались официальные мероприятия, посвященные 30-летию падения Берлинской стены. Празднования продлятся до 10 ноября включительно. Задействованы многочисленные площадки, где проводятся выставки, концерты, поэтические чтения, дискуссии. Безусловно, главным местом мероприятий стали Бранденбургские ворота, которые во времена существования ГДР были закрыты и являлись частью границы, разделявшей страну. О том, как в Германии отпраздновали 25-летие падения Берлинской стены, читайте здесь.

Берлинская стена была построена в августе 1961 года по распоряжению властей ГДР. Она разделила столицу и страну на две части. Общая протяженность сооружения составляла 155 километров. Длина стены в самом Берлине — 43,1 километра. Высота был различной, в среднем — 3,6 метра. Имелись также земляные рвы, более 300 сторожевых вышек, противотанковые укрепления на отдельных участках, металлические сетки под током. Все это сооружалось для того, чтобы помешать массовой утечке специалистов в Западную Германию. До появления стены многие восточные немцы предпочитали работать в Западном Берлине, где зарплаты были существенно выше. Кроме того, люди, естественно, видели разницу в уровне жизни.

Стена стала символом разделения не только Германии, но и Западной и Восточной Европы в целом. Запад символизировал свободу и демократию, Восток — многочисленные запреты и коммунистический режим. Только по официальным данным правительства ГДР, за время существования Берлинской стены при попытке ее незаконного преодоления погибли 125 человек. Реальные цифры куда выше, утверждают историки. У пограничников ГДР был приказ стрелять на поражение по всем беглецам, включая детей.

Осенью 1989 года Восточная Германия переживала небывалый политический кризис. Массовые демонстрации протеста вынудили руководство республики уйти в отставку. В начале ноября было издано распоряжение о беспрепятственном переходе границы с Западным Берлином. Сотни тысяч немцев бросились к Берлинской стене. Пограничники сначала пытались отогнать их с помощью водометов, но затем уступили. Власти отдали приказ открыть границу. Днем падения Берлинской стены считается 9 ноября 1989 года, хотя сама стена была разрушена позже.

Во вторник, 5 ноября, социологический институт Ipsos (Германия) опубликовал результаты опроса общественного мнения, которые показали, что лишь немногим более половины немцев считают падение Берлинской стены позитивным событием. Причем среди тех, кто проживает на территории бывшей ГДР, таких людей чуть больше — 57 процентов. Среди западных немцев положительно относятся к падению стены 54 процента. Треть граждан Германии не определились с ответом на данный вопрос. Восточные немцы спустя 30 лет продолжают жаловаться на разницы в зарплатах и пенсиях, которые у них ниже, чем у западных соотечественников. Также им не нравится, что практически вся политическая элита объединенной Германии — это представители западных земель.

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