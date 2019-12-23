Мы с женой и детьми решили встречать Новый год дома в пижамах, — Григорий Герман

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Ведущий телеканала «Украина» Григорий Герман признается, что если бы не телевидение, он мог бы стать шеф-поваром или ресторатором. Кулинария — его вторая страсть. Но главная все же журналистика. Ровно два года Григорий будит страну в утреннем шоу «Ранок з Україною». Для этого ему, правда, пришлось пожертвовать сном и привычками совы. Но, по мнению Германа, в раннем вставании есть свои прелести. Сразу после Нового года проект уходит на две недели в отпуск. Отправляется в путешествие и большая семья ведущего — вместе с супругой Ириной, сыновьями Даниилом и Лукой Григорий хочет попробовать впервые стать на горные лыжи. Ранее популярная певица Оля Полякова рассказала, как готовится встречать Новый год, а известный исполнитель Певец Зибров раскрыл секреты, как оставатья бодрым и здоровым после новогодней ночи.

«Когда у меня эфиры, удается поспать всего часов пять»

— Григорий, елка уже стоит у вас дома?

— Конечно! Для нас это традиция — на День святого Николая ставить елку. И подарки мои сыновья уже нашли у себя под подушками. Они ждали этого праздника давно, старались вести себя хорошо, писали письма с пожеланиями святому Николаю. Правда, младший, Лука, еще сам не пишет, поэтому ему помогла мама. Мы с женой «передали» письма святому Николаю и тоже пребывали в ожидании чуда.

— Какого подарка вы ждете для себя?

— Как минимум того, чтобы наступающий год был не хуже предыдущего. Я желаю здоровья для себя, своей семьи и близких. Наверное, сейчас это самое главное. Не просить же мне в новогоднюю ночь ключи от машины! Разве что от игрушечной, но таких авто у нас в доме хватает. Что касается более крупных подарков, то я считаю, на них надо зарабатывать самому. Да и не могу сказать, что фанатею от машин. У меня к ним более утилитарное отношение. Моя настоящая страсть — кулинария.

— По-моему, об этом знают уже все зрители утреннего шоу!

— Кстати, в январе исполняется два года, как я просыпаюсь по утрам вместе со всей страной. И знаете, чувствую себя прекрасно, даже приноровился к этому непростому графику. Когда у меня эфиры, то удается поспать всего часов пять. Маловато, конечно, но и в таком режиме я научился находить некое удовольствие.

— Интересно, какое?

— Мой день прилично удлиняется, и в нем хватает времени на все — работу, деловые встречи, новые планы и, конечно, домашние хлопоты. Хотя по натуре я сова. Дай мне волю, буду засыпать в два-три часа ночи. Знаете, раньше казалось, что именно в это время я наиболее продуктивен. Но все меняется. Вот сейчас мне 44 года, и я начал замечать у себя признаки жаворонка.

Мария Мельник — соведущая Григория Германа по «Ранку з Україною»

— Как приводите себя в тонус, вставая в пять утра?

— Большинство из того, что делаю по утрам, происходит на абсолютном автомате: принимаю душ, прыгаю в машину, пью кофе на заправке и быстро приезжаю на работу. Все идет по графику, и это самое важное. При таком режиме главное — думать только о позитивном. Хочу сказать, что от камеры ничего не скроешь. Только когда она выключается, можно расслабиться, выдохнуть и подумать о хорошем завтраке.

«Вафли готовлю с шоколадными каплями и пармезаном»

— Многие полагают, что вы в кулинарии ас.

— Я бы сказал, все же любитель. Кулинарией начал заниматься задолго до проекта «Свекруха чи невістка». Хотя именно там впервые продемонстрировал свои кулинарные способности. Моя страсть зародилась еще в детстве. Мама очень вкусно готовила, я ей помогал, смотрел, учился, а потом начал пробовать и сам.

Когда мы встречались с моей будущей супругой, она очень удивилась, увидев у меня в доме огромное количество журналов с рецептами. А узнав, что кулинария — мое увлечение, сказала, что я просто обязан развивать свое хобби. Так попал в подмастерья к одному из киевских шеф-поваров. Это была кейтеринговая компания, где я узнал, чем «дышат» продукты, научился их смешивать и профессионально нарезать. Оказалось, это тоже очень полезные навыки. Например, когда надо быстро лепестками нарезать чеснок.

— Помните первое серьезное блюдо, которое приготовили самостоятельно?

— Это было что-то из японской кухни — суши или суп мисо. Оценивали мои успехи друзья — им понравилось. Но, признаюсь, тогда я готовил просто ради «форсу», интереса. Когда мужчина живет один, его кулинарная палитра сокращается до яичницы. И только если рядом появляется любимая женщина, мы начинаем проявлять все свои кулинарные таланты.

— Вы по-прежнему готовите дома?

— Да, хотя времени на это остается все меньше. У нас в семье существует традиция «папиного дня». Это суббота, когда наша мама целый день на съемках. Вот тогда-то я и проявляю свой кулинарный талант во всей красе. Последнее любимое блюдо моих сыновей — вафли. Я готовлю их с шоколадными каплями и сыром пармезаном. Все это добавляется прямо в тесто, жарится, а потом подается с соленой карамелью.

— Аж дух захватило! Новогодний стол тоже будет под вашей ответственностью?

— Начиная с прошлого года, мы с женой и детьми решили отмечать наступление Нового года дома в пижамах. Поняли, что так нам гораздо комфортнее. Включим новогодние и рождественские песни и, конечно, будем смотреть новогоднее шоу «Привет, 20-е!»

— В котором вы один из ведущих?

— Да, вместе с командой «Ранку». Это будет заряд энергии на целый год. А что касается новогоднего стола, то ничего особенного мы не готовим. Просто накануне заказываем в ресторане «новогодний набор», в который входят оливье, селедка под шубой, закуски, мясное блюдо и небольшие десерты. Но если у меня появится настроение, то приготовлю что-то эдакое.

В течение всего года устраиваю для своего организма ограничения в еде. Стараюсь есть меньше сахара, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Не так давно отказался от свинины — для моего организма она слишком тяжелая. Зато люблю говяжьи стейки и океаническую рыбу — речная пахнет тиной.

«В традиционную фасоль добавьте мед — это изменит ваше представление о блюде»

— У вас будут новогодние каникулы?

— Две первые недели января 2020 года вся наша команда будет отдыхать, чтобы потом с новыми силами ринуться в бой. Мы с семьей решили, что поедем на Закарпатье. Пока на лыжах не катаемся, но собираемся их освоить. Так что сразу после новогодней ночи, буквально на следующий день, отправимся на отдых. Там встретим и православное Рождество.

Григорий с женой Ириной воспитывают двоих сыновей

— Что посоветуете нашим читателям приготовить на новогодний стол?

— Предлагаю ничего особенного в эту ночь не выдумывать — лучше потратить время на общение с семьей или друзьями. Приготовьте то, что получается у вас лучше всего, как говорят, «отлетает от ножа». Можно добавить в блюдо какой-то неожиданный ингредиент. Например, в фаршированные яйца положите свежий базилик — и получите совершенно фантастический вкус! Или в традиционную фасоль, которую готовят на Святой вечер, добавьте мед — это изменит ваше представление о блюде. Одним словом, не бойтесь фантазировать.

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— И как можно дофантазировать оливье?

— Например, использовать запеченные, а не вареные овощи. Мясо, а не колбасу. Сделайте майонез сами. Причем на оливковом или льняном масле, добавив в него чеснок, базилик или тархун. А на основное блюдо можно запечь куриную грудку в апельсиновой глазури. Все очень просто. Делается смесь из апельсинового сока, цедры и специй. В этом маринуется грудка и затем зажаривается на гриле или в духовке. В последние минуты, перед тем как достать грудку, надо хорошо полить ее соком, смешанным с маринадом. Так получится глазурь. На одну грудку достаточно одного апельсина. На самом деле, кулинария — это феноменальное поле для фантазии.

— Не думали о том, чтобы стать шеф-поваром?

— Уважаю шеф-поваров и рестораторов и прекрасно знаю, насколько это тяжелый и изматывающий труд. Он требует вашего внимания 24 часа в сутки. Это работа, которой нельзя заниматься параллельно с чем-то другим. Но мне больше нравится быть ведущим телевизионных передач. По-моему, это у меня получается все же лучше кулинарии. Все просто — я люблю свою работу.

— Об этой профессии мечтали в детстве?

— Нет, конечно. Когда я был мальчиком, очень хотел стать военным, пожарным или космонавтом. Впрочем, как и все мои ровесники. Но, оглядываясь назад, понимаю, что мечтал об этом, наверное, не так сильно. И счастлив, что однажды сделал правильный выбор

Ранее популярный телеведущий Руслан Сенечкин поделился рецептами оригинальных и вкусных блюд для новогоднего стола: «лаптей» из баклажанов и гречневого торта.

Фото телеканала «Україна»



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