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Диагностика онкозаболеваний в Украине станет бесплатной
В Национальной службе здоровья Украины, ранее разъяснившей, что с апреля 2020 года услуги врача-специалиста можно будет получить бесплатно только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, анонсировали бесплатную раннюю диагностику онкозаболеваний.
Услуги за обследование больницам оплатит Национальная служба здоровья Украины — в программе медицинских гарантий на это выделено около миллиарда гривен. «Инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований — маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия — определены приоритетными услугами и будут бесплатными для украинцев. Для исследований обязательно следует иметь направление от семейного или другого лечащего врача», — говорится в сообщении.
Также основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований является возраст пациента: маммография назначается женщинам 40 лет и старше, гистероскопия — от 50 лет и старше, эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия — для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия — от 40 лет и старше.
В НСЖУ уточняют, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний — ежегодно около 140 тысяч украинцев узнают, что у них рак. Злокачественные новообразования поражают в Украине каждого четвертого мужчину и каждую шестую женщину.
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