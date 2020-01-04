«Мы два года встречались, обвенчались, а на третий день муж заявил, что хочет развестись»

Житейские истории

Громким скандалом закончилась свадьба сына чиновницы из Тернопольской области. Новоиспеченный муж бросил молодую жену на третий день после свадьбы, отказавшись при этом платить за заранее заказанное видео свадьбы. Непорядочно? Да. Странно? Еще бы, тем более что Инна и Игорь (имя жениха изменено) встречались до этого почти два года и у них были прекрасные отношения. И все же это был бы частный случай, если бы не одно «но». Когда журналистка ТСН Светлана Павук приехала в Борщев, чтобы взять комментарий у участников конфликта, невеста сразу пошла на контакт, а жених предпочел убежать от корреспондента… к маме, по совместительству начальнице одного из отделов районной администрации. Светлана Павук пошла за ним следом и попала… в заложники. В самом прямом смысле. Оператору ТСН пришлось вызывать наряд полиции, чтобы освободить коллегу. По факту препятствования журналистской деятельности и незаконного лишения свободы было открыто уголовное производство. А пока идет досудебное расследование, выясняются все более шокирующие детали: оказалось, Инна — не первая брошенная Игорем невеста. И, видимо, не последняя. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о скандале на свадьбе харьковского чиновника, где избили известную телеведущую (видео)

«Оператор, которому жених не заплатил за свадебное видео, решил „прославить“ недобросовестного клиента в соцсети»

— Началось все с поста в социальной сети, — объясняет «ФАКТАМ» корреспондент ТСН в Тернопольской области Светлана Павук. — Видеооператор по имени Роман опубликовал свадебную съемку своих клиентов, объяснив, что невеста с ним рассчиталась, а жених — нет. Потому что, мол, молодожены решили разводиться сразу после свадьбы и видео теперь жениху не нужно. Роман предложил компромисс: он не будет монтировать свадебный фильм, а просто отдаст исходники, но клиент должен выплатить хотя бы половину заранее оговоренной цены. Однако тот ни в какую не соглашался. Тогда рассерженный оператор решил «прославить» недобросовестного клиента и опубликовал о нем пост. А мы в свою очередь отправились в Борщев разобраться, что к чему.

И вот что выяснилось: семья жениха — местная элита. Его мама — начальник отдела экономики райгосадминистрации, сам жених тоже госслужащий, главный специалист одного из фондов. Для Борщева его свадьба была настоящим событием.

Я пошла к нему в фонд за комментарием, а он, увидев нас… сбежал к своей маме. Я последовала за молодым человеком в райгосадминистрацию. Хотела поговорить с его мамой, которая, по словам невесты, виновата в их разрыве не меньше, чем ее сын. Они меня уже ждали — накрученные, агрессивные. Едва я переступила порог и попыталась задать вопрос о том, почему они не заплатили свадебному оператору за работу, мама жениха схватила меня, ударила в грудь, оттолкнула к стене. Она кричала, что вызовет полицию, что это не мое дело, кому она не заплатила и за что. Пыталась вырвать у меня из рук микрофон. В общем, это был какой-то кошмар. Потом женщина выскочила из кабинета и захлопнула двери, которые ее сын заблокировал снаружи.

Я осталась запертой внутри. Пыталась взывать к ее здравомыслию, объясняла, что так делать нельзя, что если она не хотела давать комментариев, нужно было об этом спокойно сказать, а не устраивать драку. Но та ничего не слушала, кричала, что она не последний человек в городе и мне это не сойдет с рук. Советовалась по телефону с адвокатом, угрожала мне. Когда стало понятно, что выпускать меня никто не собирается, наш оператор вызвал полицию.

Поразительно, но даже после этого они не открыли дверь. Видимо, не понимали, что зашли слишком далеко. Прибывшая на место опергруппа заставила их выпустить меня.

Я на днях была в райотделе, давала показания уже в статусе потерпевшей. Туда же приходила эта парочка — мама с сыном. Полиции они заявили, что ко мне и телеканалу у них претензий нет, а к свадебному оператору, опубликовавшему тот пост в соцсети, будут вопросы.

«Зачем нужно было встречаться со мной два года и венчаться, чтобы потом заявить, что не устраиваю его?»

«ФАКТЫ» тоже попытались связаться с женихом по телефону. Но, услышав слово «журналист», он тут же бросил трубку. Его мама оказалась более разговорчивой.

— Это все неправда, я не собиралась никого нигде закрывать, — заявила начальник отдела экономики Борщевской райгосадминистрации Александра Ставрук. — Эта журналистка не представилась, ворвалась ко мне. Я потребовала предъявить удостоверение, она мне сказала, мол, кто я такая, чтобы это требовать. У меня даже свидетели есть — моя сотрудница, сидевшая в соседнем кабинете. Я вообще собиралась на обед. Почему ко мне должны врываться какие-то журналисты и что-то там выяснять о разводе сына?

— Потому что он не рассчитался с оператором, а это, мягко говоря, некрасиво.

— Ничего подобного. Мы рассчитались, у нас и квитанция об оплате есть.

— Да, я знаю, на 2800 гривен. Это был общий аванс жениха и невесты, а за работу потом каждый из них платил отдельно. Разве не так?

— А почему вас не интересует, имеет ли тот оператор лицензию, зарегистрированный ли он специалист. Он мне сейчас скажет, чтобы я ему миллион заплатила!

— Вы сами наняли его, несмотря на отсутствие лицензии. Это не дает вам права обманывать людей. Тем более что вы чиновница, публичное лицо.

— Ну и что? Это не ваше дело! Мой сын развелся. Вы что там, в Киеве пишете про каждый развод? Это мое личное, глубоко частное дело. Моя личная жизнь, понимаете?

— Не вашего сына, а именно ваша?

— А мой сын — это основа, самая важная часть моей личной жизни.

— Да, это именно так, эта женщина вмешивается совершенно во все, что касается ее сына и его личной жизни, — вздыхает 26-летняя Инна Зюбрецкая, которую муж бросил на третий день после свадьбы. — Именно она и настояла на том, чтобы мы расстались, едва поженившись. Она сказала: у тебя тяжелый характер, мы от тебя устали, и вообще я не дам кому-либо командовать моим сыном. Игорь, как всегда, с мамой согласился. Заявил, что не любит меня и не хочет со мной жить. Вопрос только, зачем нужно было встречаться два года, столько времени готовиться к свадьбе, венчаться, чтобы потом сказать, что не устраиваю его.

Два года назад, когда Игорь предложил мне встречаться, я отказалась. Потому что тогда как раз устраивалась на работу в Польше и понимала, что меня месяцами не будет дома. Но Игорь убеждал, что и на расстоянии будет самым нежным, верным, любящим и заботливым.

На самом деле у нас были очень хорошие отношения. Я работала три месяца через три, но, когда находилась за границей, мы все время оставались на связи. Он писал мне нежные сообщения, благодарил Бога за то, что я есть в его жизни, приезжал ко мне в Польшу. Знаете, я слышала информацию, что любви там не было, а лишь голый расчет с моей стороны: мол, хотела выйти замуж за человека при власти. Хотя это смешно, потому что ни власти, ни больших денег там нет. Я вас прошу… Игорь, по сути, обычный бухгалтер, с совсем небольшой зарплатой и пропиской в сельском доме. А у меня хорошо оплачиваемая работа, высшее образование, я абсолютно самодостаточна.

Для меня деньги никогда не стояли во главе угла. Когда согласилась выйти за Игоря замуж, это был не минутный порыв 16-летней девчонки. Мы оба взрослые люди, это были проверенные чувства, взвешенный и серьезный шаг. Мы уже даже обсуждали имена будущих детей. И к свадьбе готовились долго и тщательно. Решили, что распишемся, а через месяц устроим торжество. Сначала — у меня в селе, а через неделю — у него в райцентре.

На следующий день после свадьбы мой муж уехал в Киев со знакомыми. А когда вернулся, заявил, что не любит меня и хочет развестись. Я не могла поверить, что это всерьез. У нас за два года не было серьезных конфликтов — пару мелких размолвок, после которых мы быстро мирились. Правда, меня поражало, что его мама пыталась манипулировать мной через мужа. Например, я случайно увидела сообщение у него на телефоне, где она писала сыну, что он должен сделать все возможное, чтобы у меня было не белое платье, а цвета айвори. К счастью, Игорь на меня не давил — только раз осторожно поинтересовался, определилась ли я с цветом платья…

После выхода сюжета на ТСН со мной связалась его бывшая невеста Лена. Вот в ее случае мама Игоря действительно решала все: блюда в ресторане, путевки на отдых… А невесту только ставили перед фактом. Камнем преткновения в их случае стало свадебное платье. Лена выбрала его сама, а будущая свекровь начала командовать: «Бант отрезать, шлейф удлинить, подол перешить!» Лена отказалась — она ведь выбирала платье по своему вкусу. И тогда Игорь с мамой решили, что никакой свадьбы не будет. Причем прямо накануне торжества! Он просто пришел к Лене и потребовал вернуть кольцо.

Кстати, у меня он тоже пытался потребовать назад подарки. Но мне уже не 20 лет, как было Лене, я знаю цену деньгам. И, учитывая, что потратилась на его семью гораздо больше, чем он, сказала, что ни о каком возврате не будет и речи. Тогда Игорь пришел ко мне домой и… украл золотые серьги, которые подарил. Я-то думала, что потеряла их, а он мне заявил: нет, они у него дома. Через месяц вернул — испугался, что об этом узнают люди.

Раньше ничего подобного не происходило. Игорь был очень внимательным, не позволял мне платить за себя. Не пил, не курил, не матерился. Кто бы мог подумать, что он способен на такое? Я не могла опомниться. Даже ездила к Игорю на работу, просила одуматься и не перечеркивать два года отношений, венчание, будущую жизнь. Говорю: представь, что через несколько лет я буду держать на руках твоего ребенка, а ты скажешь мне: «Спасибо, что удержала меня от опрометчивого шага и мы остались вместе». Знаете, что я услышала в ответ: «Перестань ты уже унижаться. Мне тебя аж жалко…» Это была последняя капля.

«И в 80 лет буду помнить свою свадьбу и то, что за ней последовало»

— Я замкнулась в себе, три недели не выходила из дому, перестала есть, — продолжает Инна. — У меня на нервной почве случился гормональный сбой. А Игорь, по-моему, чувствовал себя прекрасно. До суда. Он ведь подал иск о разводе в суд, а сам на заседание не явился. Судья посчитала, что он предоставил недостаточно доказательств, и приняла решение дать отсрочку на четыре месяца. Получается, нас разведут только после Нового года. Узнав об этом, Игорь словно сошел с ума. Бил кулаками себя по голове, кричал, психовал. Оказывается, он собирался купить машину, а до развода не сможет, иначе потом придется ее со мной делить.

«На прощание я поблагодарила бывшего мужа за то, что забрал у меня только два года жизни», — говорит Инна

Сейчас начинает вылезать на свет вся его мелочность. Взять, например, историю с фото- и видеосъемкой. Игорь заявляет, что не будет рассчитываться с оператором Романом, потому что разлюбил меня и видео ему теперь не нужно. Да, мы не подписывали с Романом договор, все было на доверии. Игорь заплатил оператору 2800 гривен задатка за оба съемочных дня — в селе и в Борщеве. А потом я должна была рассчитаться за фильм для невесты, а Игорь — за фильм для жениха. Каждый по 300 долларов.

Роман закончил монтаж первой части только недавно, я ему сразу заплатила, хотя понимаю, что тоже никогда не буду это смотреть. А Игорь отказался. Теперь он всем, в том числе полиции, показывает чек своего аванса и доказывает, что это была вся сумма, которую он был должен Роману. Это смешно. За такие деньги никто не будет целые сутки снимать свадьбу и делать потом фильм.

Конечно, свадебный оператор возмутился и выложил все это в Интернет. Он Игоря предупредил — у меня даже есть скриншот их переписки. Если тот не заплатит хотя бы половину оговоренной стоимости, он напишет пост в соцсети. Так и случилось.

Я сама узнала о происходящем, увидев фото и запись Ромы в Facebook. А когда ко мне обратились журналисты ТСН с просьбой дать комментарий, согласилась. Почему бы и нет? Пусть меня хоть на детекторе лжи проверяют — я говорю абсолютную правду. После сюжета меня поддержало очень много людей. Еще пришло письмо от одной из коллег моей бывшей свекрови, где сказано, что в райадминистрации мне все аплодируют стоя. За то, что поставила ее на место и сняла с ее головы корону. На самом деле я к этому не стремилась, сама журналистов не разыскивала. Просто рассказала все, как было. А мои бывшие родственники в этом сюжете сами показали себя во всей красе.

Все говорят мне, что со временем я обо всем этом забуду. Но я уверена, что и в 80 лет буду помнить свою свадьбу и то, что за ней последовало. Не знаю, смогу ли когда-нибудь еще верить мужчинам и выйти замуж. Но Игоря я на прощание поблагодарила — за то, что забрал у меня только два года, а не бросил меня с ребенком после двадцати лет совместной жизни. Все, что ни делается, к лучшему. Я жива, здорова, свободна, с хорошей работой, никто из друзей от меня не отвернулся. Жизнь продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы специалистов, как не допустить превращения страстной любви в жгучую ненависть.

Фото предоставлено Инной ЗЮБРЕЦКОЙ. Автор снимка Олег ПОДЮК



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