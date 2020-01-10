История современности

— Уроженцу украинского города Нежина, флотскому капитан-лейтенанту Юрию Лисянскому было 30 лет, когда парусный шлюп «Нева», которым он командовал, вместе с кораблем «Надежда» под управлением немца на российской службе лейтенанта Адама (Ивана) фон Крузенштерна отправились в кругосветное плавание, — говорит писатель Анатолий Санченко, который нашел напечатанные более 200 лет назад мемуары Лисянского и организовал их переиздание. — «Нева» и «Надежда» вышли из Кронштадта (города-крепости, охранявшего подступы к Санкт-Петербургу) в августе 1803 года. Это была первая кругосветная экспедиция под флагом Российской империи. Замысел плавания возник у Крузенштерна, когда он с Лисянским и несколькими молодыми морскими офицерами проходил стажировку на британском флоте. Шесть лет в качестве волонтеров они служили на кораблях эскадры контр-адмирала Джорджа Мюррея. За эти годы побывали в Юго-Восточной Азии, на Карибских островах, во многих городах США. Во время поездки в Филадельфию Лисянский и еще несколько волонтеров с британских кораблей были приглашены на аудиенцию к президенту США Джорджу Вашингтону. Так Лисянский стал единственным украинцем, встречавшимся с первым президентом Америки. Вашингтон пригласил волонтеров на службу во флот Соединенных Штатов, где не хватало морских офицеров. Волонтеры вежливо отказались. В китайском городе Кантоне они узнали, что там цена на пушнину и шкуры морских животных в четыре раза выше той, за которую российские купцы продают этот товар в Европу. Так у Крузенштерна возникла идея отправиться в кругосветное плавание с коммерческой целью. После возвращения со стажировки в Санкт-Петербург он подал на имя императора Павла I проект экспедиции, но получил отказ. Через пару лет, когда Крузенштерн уже ушел в отставку, с подобным предложением к императору Александру I обратилась российско-американская компания, которая вела торговлю в российских колониях в Америке. Предусматривалось наладить торговлю российских купцов с их коллегами в Китае и Японии. В результате планы Крузенштерна и российско-американской компании были объединены, началась подготовка кругосветной экспедиции. Купить для нее корабли было поручено Юрию Лисянскому. Он отправился в Англию и приобрел два шлюпа — «Надежду» и «Неву». Лейтенанта Крузенштерна назначили руководителем плавания. Старший по званию капитан-лейтенант Лисянский согласился участвовать в экспедиции в качестве заместителя при условии, что в дела на паруснике «Нева» Крузенштерн вмешиваться не будет. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об украинце Артемии Сурине, который первым в истории объездил весь земной шар без помощи самолета и установил сразу три рекорда.

«Экспедиция принесла доход, в шесть раз превысивший затраты на ее снаряжение»

— Из мемуаров Лисянского знаем, что он очень ответственно относился к питанию команды, ведь от этого зависело, удастся ли уберечь людей от цинги, которая в те времена была страшным бичом моряков, — продолжает Анатолий Санченко. — Нередко в дальних плаваниях от болезни умирало до половины состава экипажа. К началу XIX века уже было известно, что квашеная капуста и цитрусовые помогают предотвратить цингу, но все равно она продолжала свирепствовать на кораблях.

Лисянский запасался свежими продуктами и водой. На борту было много солонины, живых птиц и овец, которых употребляли в пищу. Сохранились сведения о том, что на Маркизских островах моряки обменяли утку и селезня на нескольких поросят. Листья чая кок использовал и для приготовления салатов. Моряки ежедневно получали 250 граммов белого вина. Оно препятствует обильному потоотделению, что в тропиках было очень важно, поскольку защищало от обезвоживания. Также экипажу выдавалось еловое пиво (вместо хмеля использовалась хвоя).

Забегая вперед, скажу, что после завершения экспедиции экипаж «Невы» преподнес Лисянскому купленный в складчину дорогостоящий подарок — саблю из золота. Это говорит о том, как команда относилась к своему капитану.

— Какой маршрут избрала экспедиция?

— Выйдя из Кронштадта, «Надежда» и «Нева» сделали остановку в столице Дании Копенгагене, затем прошли пролив Ла-Манш и направились по Атлантическому океану к Южной Америке. В Бразилии на «Неве» заменили мачту. Корабли обогнули Южную Америку и вышли в Тихий океан. Из-за разыгравшейся бури «Нева» Лисянского сделала остановку на острове Пасхи, а «Надежда» пошла к острову Нуку-Хива (находится в группе Маркизских островов). Там его догнала «Нева» и через некоторое время оба корабля отправились на Гавайи, а затем пошли на Дальний Восток и Аляску, где предстояло запастись мехами и шкурами, чтобы продать их в Китае.

Корабли сделали остановку на острове Нуку-Хива

— Во время плавания у Лисянского и его людей случались конфликты с туземцами?

— На островах Полинезии неприятностей не возникало. Но команде Лисянского пришлось повоевать с американскими индейцами. Экспедиция добралась в Тихом океане до Гавайских островов, там корабли разошлись. Дело в том, что одной из основных целей плавания была доставка дипломатической миссии в Японию. Поэтому на борту «Надежды» находились будущий российский посол в Стране восходящего солнца Николай Резанов со свитой. С Гавайских островов «Надежда» с дипломатами на борту направилась в Петропавловск, а оттуда — в Японию, а «Нева» — в российские колонии Америки. Кстати, дипломат Резанов стал прототипом героя советской рок-оперы «Юнона и Авось». На борту «Надежды» Резанов так всех извел скандалами, что Крузенштерн был вынужден его арестовать и посадить под замок. Выпустил на свободу, когда шлюп пришел в Петропавловск.

В это время «Нева» Лисянского везла российским купцам и охотникам в Америке различные припасы. За 25 дней его корабль дошел от Гавайев до российского поселения на острове Кадьяк, что у побережья Аляски. Местный губернатор Александр Баранов попросил Лисянского помочь отбить захваченную индейцами крепость на острове Ситки. В распоряжении губернатора было 120 российских охотников и купцов с ружьями и 800 союзных ему индейцев, у которых имелось 350 лодок. У «Невы» на вооружении — 14 пушек. Начали штурм. Обстрел форта не дал результата. Пришлось высадить на берег десант. Моряки и поселенцы атаковали форт с двух сторон. Индейцы встретили их огнем из ружей и фальконетов (малокалиберных пушек). Двое матросов погибли, несколько человек получили ранения. И все же индейцы ночью удрали. Эти события происходили осенью 1804 года. Зимовать «Нева» осталась на острове Кадьяк. Экипаж всю зиму охотился и рыбачил. Лисянский с несколькими матросами ходил на лодке по островам, выменивал у алеутов предметы их быта — для этнографической коллекции. 1 сентября 1805 года с большим запасом мехов и шкур морских зверей «Нева» вышла в море, взяла курс на португальскую колонию в Китае Макао, где была назначена встреча с парусником «Надежда».

За 25 дней корабль Лисянского дошел от Гавайев до российского поселения на острове Кадьяк, что у побережья Аляски

По пути парусник Лисянского сел на мель, напоровшись на коралловую балку. Пришлось избавляться от запасного такелажа, пожертвовать пушками. Наконец удалось стянуть корабль на глубину. Однако следующим утром сильный ветер снова загнал его на мель — сломался один из ключевых элементов парусника — фальшкиль. К счастью, матросам удалось выловить в воде выброшенный за борт деревянный такелаж и провести ремонт. Мель находилась рядом с необитаемым островом, где капитан зарыл в песок бутылку с запиской. Впоследствии этот клочок суши получил название остров Лисянского. Он до сих пор необитаем, сейчас является птичьим заповедником.

Вскоре появился зловонный запах из главного трюма. Пришлось его вскрыть. Оказалось, туда проникла вода, часть пушнины намокла и стала гнить. Не мешкая, ее выбросили за борт. Так пропал товар на очень большую сумму — 80 тысяч рублей.

К счастью, основная часть запаса пушнины уцелела, и Лисянскому было что продать китайским купцам. Кстати, китайцы уже в те времена слыли мастерами подделки: Лисянский писал, что стоило местным умельцам дать европейские часы, они делали копию, которую невозможно отличить от оригинала.

В Макао его уже ждал Крузенштерн. Вместе они сумели договориться с одним китайским чиновником о том, чтобы сбыть меха без посредничества португальцев. Это обусловило финансовый успех экспедиции — она принесла 600 процентов прибыли!

«Корабль Лисянского обогнул Землю на две недели быстрее, чем парусник Крузенштерна»

— На обратном пути отношения между Лисянским и Крузенштерном стали натянутыми. Они поспорили, чей парусник первым придет в Санкт-Петербург. «Нева» Лисянского выиграла гонку — пришла к цели на две недели быстрее. Правда, для этого Лисянский был вынужден отказаться от заходов в порты для пополнения запасов. Из-за этого пришлось лимитировать выдачу воды экипажу — две кружки на человека в сутки. Но зато Лисянский с членами своего экипажа стали первыми подданными Российской империи, совершившими кругосветное путешествие. И хотя Крузенштерн пришел вторым, слава досталась ему, а не Лисянскому.

Адмирал Иван Крузенштерн

После триумфального плавания вокруг земного шара Крузернштерна оставили в Санкт-Петербурге — он получил должность начальника морского кадетского корпуса. А Лисянского отправили командовать эскадрой. На новой службе Крузенштерн располагал временем для написания книги о кругосветном путешествии. Его мемуары издали на русском и немецком языках за государственный счет. Четыре путевые заметки об экспедиции написал Лисянский. Он пять раз обращался к высоким чинам с ходатайством об издании его книги, но ему отвечали отказом. В одной из резолюций указывалось: мол, книга написана «малороссийским стилем, достойным старой бабки».

— Путевые заметки он написал по-украински?

— Нет. На книжном украинском языке XVIII века, который значительно отличается от разговорного. Это старославянский с очень большим количеством украинизмов. На таком языке писал свои работы украинский философ Григорий Сковорода.

Анатолий Санченко: «Мемуары Лисянского мы переиздали на книжном украинском языке ХVIII века, на котором они были написаны. Читатели поймут этот текст». Фото автора

Дом Лисянских в Нежине был разделен на две части. В одной жила семья, в другой размещалась церковно-приходская школа, уроки в которой вел отец Лисянского, настоятель церкви святого Иоанна Богослова. В этой школе Юрий и обучился тому книжному языку, на котором написал книгу о кругосветном плавании. Я ее прочел. У меня ни разу не возникло затруднений в понимании текста.

Важно отметить, что родной дом Лисянского сохранился, сейчас рассматривается вопрос о создании там музея нашего выдающегося мореплавателя.

— Как получилось, что уроженец украинского города Нежина Юрий Лисянский стал морским офицером?

— Лисянские — потомки старшинского казацкого рода. Отец избрал карьеру священника. Старший брат Юрия Ананий учился в Кронштадтском кадетском морском корпусе. Братья переписывались, неудивительно, что у маленького Юры возникло желание тоже стать военным моряком. Когда ему исполнилось десять лет, отец направил его в Кронштадт поступать в морской кадетский корпус.

— Лисянскому удалось издать свою книгу?

— Да, но для этого пришлось пойти на серьезные жертвы: Юрий и Ананий продали оставшееся от отца имение и отпечатали два тома путевых заметок «Путешествие вокруг света на корабле „Нева“ в 1803—1806 годах» тиражом 1000 экземпляров. Это обошлось братьям в очень большую сумму — 12 тысяч рублей. Один двухтомник Юрий подарил Гимназии высших наук князя Безбородко, еще один — Харьковскому университету. Я разыскал работу Лисянского в нежинском Музее редкой книги. С единомышленниками удалось ее переиздать на языке оригинала впервые за более чем 200 лет.

Чтобы издать свою книгу о кругосветном плавании, Лисянский продал родовое имение

За годы стажировки в Королевском военно-морском флоте Великобритании Лисянский отлично выучил английский язык. Выйдя в звании капитана 1-го ранга в отставку, он уехал в Лондон. Перевел там свою книгу на английский, нашел издателя. Книга имела успех у читателей туманного Альбиона, ее продажа принесла прибыль. Только тогда власти Российской империи решили компенсировать Лисянскому часть средств (девять тысяч рублей), которые он потратил на издание своих мемуаров на родном языке.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о молодых киевлянах Артеме и Анне Чепурных, которые совершили кругосветное путешествие вместе с полуторагодовалым сыном.



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