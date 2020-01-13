Здоровье и медицина

Перец чили защищает от инфаркта: как его надо употреблять

Если человек регулярно добавляет в пищу перец чили, риск сердечного приступа снижается на 40 процентов, утверждают ученые из Италии. Это подтверждает эксперимент, в котором принимали участие около 33 тысяч жителей области Молизе. На протяжении восьми лет ученые собирали данные о питании местных жителей. У тех, кто часто употреблял чили, снижалась вероятность развития ишемической болезни сердца и поражения сосудов головного мозга (цереброваскулярная болезнь). Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие продукты укрепляют иммунитет.

Специалисты из итальянского Средиземноморского института неврологии также подтвердили, что регулярное употребление чили способно снизить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. С ними согласились и ученые Вермонтского университета, изучившие истории 16 тысяч американцев. О пользе чили для сердца говорили и китайские специалисты.

А исследование группы ученых под руководством профессора Джейми Фридмана из Медицинской школы Университета Маршалла (США) показало, что вещество капсаицин, которое содержится в перце чили, замедляет распространение рака легких.

Ученые полагают, что капсаицин может улучшать кровообращение и влиять на состав кишечной флоры.

Чили — прекрасный источник антиоксидантов, которые останавливают окислительные процессы, предотвращают повреждение клеток, замедляют старение, прогрессирование атеросклероза. Кроме этого, в остром перце есть железо, калий, витамины С, А, В6 и бета-каротин.

Перец чили может облегчать состояние при астме и насморке, утверждают американские и китайские ученые. Сейчас исследуют противоопухолевые свойства капсаицина.

Чтобы повысить уровень тестостерона, французские ученые рекомендуют мужчинам ввести в рацион… перец чили. Как показало исследование специалистов из университета Гренобля, регулярное употребление этого перца способствует росту гормона, который делает мужчину более смелым, мужественным, сексуально активным.

Острый перец ученые советуют добавлять в супы, рагу, картофельное пюре. Но важно помнить, что острая пища не подходит тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения. По поводу регулярного употребления этого продукта лучше советоваться с врачом.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы знаменитого доктора Силиконовой долины Дэвида Агуса, следуя которым можно прожить долгую и безболезненную жизнь.



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