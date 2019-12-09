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В сладком перце больше всего витаминов рядом с плодоножкой: как укрепить иммунитет
Как поддерживать иммунитет в норме? Важно составить меню с использованием продуктов, помогающих повысить сопротивляемость инфекциям. Тогда простуды станут донимать вас реже.
Красный сладкий перец — прекрасный источник бета-каротина, а по содержанию витамина С уступает лишь шиповнику. Кстати, самая высокая концентрация витаминов в этом овоще находится рядом с плодоножкой — в той части, которую мы обычно срезаем.
Морская рыба богата витаминами А и Е, а также белками. Она содержит ценную жирную кислоту омега-3. Много витамина D также в красной рыбе. Недавние исследования установили, что люди с дефицитом этого витамина болеют чаще и дольше.
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Лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты являются незаменимым источником витамина С, который благотворно влияет на организм и укрепляет иммунитет. Кроме того, в цитрусовых много фитонцидов. Эти натуральные биологически активные вещества, подобно антибиотикам, способны справляться с болезнетворными бактериями, позволяя нашему организму перенести тяжелое время простуд и гриппа. А эфирные масла цитрусовых нормализуют сон, улучшают настроение и помогают бороться с симптомами осенней хандры.
Морковь повышает сопротивляемость организма вирусам, помогает при анемии или общей слабости. Особенно богата морковь бета-каротином, нейтрализующим токсины, которые появляются в крови, когда человек болеет. Вкусен и полезен морковный сок. Если же вы хотите использовать морковь в качестве гарнира, то для сохранения полезных свойств готовьте ее на пару.
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Миндаль — источник витамина Е. Группа исследователей из Массачусетского университета (США) доказала, что этот витамин играет ключевую роль в формировании здорового иммунитета. Он поддерживает способность клеток организма противостоять вирусам и бактериям за счет укрепления их мембран. Вместе с миндалем можно включить в рацион и другие орехи, тыквенные семечки, кунжут, семена подсолнуха.
Тыква богата бета-каротином. Он отвечает за образование в организме витамина А, который помогает белкам регулировать правильное взаимодействие между клетками, усиливающими сопротивление иммунной системы вирусам. В мякоти тыквы большое количество витаминов и микроэлементов.
Какао является концентрированным природным антиоксидантом, содержит Т-лимфоциты, которые отвечают за специфический иммунный ответ. Оптимальным какао-продуктом является горький шоколад, содержащий минимум сахара и жира. Также шоколад активизирует работу мозга, улучшает память, а еще он богат теобромином, который помогает держать сердечную мышцу в тонусе и используется при лечении бронхолегочных заболеваний.
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Как сообщали ранее «ФАКТЫ», соевые продукты не рекомендуются детям и беременным, а вот при климаксе они полезны.
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