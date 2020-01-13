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Здоровье и медицина

Упадок сил, лишний вес и выпадение волос — симптомы медленного обмена веществ: как себе помочь

7:33 15 января 2020 37
выпадение волос
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Если у человека медленный обмен веществ, он легко накапливает лишние килограммы. Но о нарушении метаболизма может говорить не только избыточный вес, но и сильная усталость, вялость, сонливость, упадок сил, частые головные боли, выпадение волос, ломкость ногтей, предупреждает эндокринолог Элизабет Лоуден из Центра метаболического здоровья и потери веса в США.

При таких симптомах доктор советует проверить щитовидную железу, которая контролирует давление, частоту дыхания, пульс, температуру тела. При гипофункции щитовидной железы вырабатывается недостаточное количество ее гормонов, и обмен веществ замедляется. Если врач-эндокринолог обнаружит проблему, он может назначить гормональный препарат.

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Ускоряют обмен веществ тренировки и диеты, говорит Элизабет Лоуден. Наиболее эффективны силовые упражнения, которые помогают укреплять и наращивать мышечную массу. Эксперт советует сократить калорийность рациона в дни сниженной физической активности. В рационе должно быть достаточное количество белка, поэтому следует есть нежирное мясо, рыбу, творог, сыр. Рекомендуются полезные жиры: авокадо, орехи, оливковое и другие растительные масла первого отжима. Также необходимы овощи.

Скорость обмена веществ отражается не только на внешности. У людей с быстрым метаболизмом тратится больше энергии на работу сердца, мозга и других органов, чем у обладателей медленного обмена веществ. Слишком быстрый метаболизм тоже небезопасен: возможны проблемы формирования костей и мышц (у детей и подростков), ослабление иммунитета, нарушение менструального цикла у женщин, тахикардия, анемия.

Слишком медленный обмен приводит к чрезмерному накоплению жировых отложений и возникновению ожирения, что может увеличивать риск заболеваний сердца, гипертонии и сахарного диабета.

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Обмен веществ замедляется и с возрастом — после 35—40 лет. Беременность и роды тоже могут привести к изменениям метаболизма: у кого-то он может ускориться, а у кого-то замедлиться.

При быстром метаболизме сжигается больше калорий в состоянии покоя, чем при медленном. И чем больше энергии израсходовано в течение дня, тем больше калорий организм потратит во сне. Поэтому важно много ходить пешком, заниматься физкультурой. Однако главное — не переусердствовать. Если человек изнуряет себя тренировками, придерживается экстремальных диет или голодает, организм замедляет обмен веществ.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что, отказавшись от спиртного, за год можно легко потерять до 20 лишних килограммов.

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