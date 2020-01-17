Донорские органы можно будет сохранять в течение недели

Здоровье и медицина

Ученые из Цюрихского университета (Швейцария) заявили о том, что изобрели систему, позволяющую поддерживать жизнь в донорской печени и других крупных органах в течение недели. Сейчас такие органы хранятся не более 15 часов, и около 50 процентов из них, к сожалению, приходится выбрасывать, говорят специалисты. Читайте также: Что такое посмертное донорство и как будет действовать закон о трансплантации?

Швейцарские исследователи проводили эксперимент с донорской печенью. Они погружали орган в среду, которая очень похожа не естественную. Новая система автоматически регулировала уровень инсулина и сахара в искусственной крови, удаляла из нее отходы жизнедеятельности, поддерживала в сосудах печени нормальное давление при помощи сужающих и расширяющих сосуды препаратов. Систему вначале успешно протестировали на печени свиней (орган сохраняли в течение недели), а затем на образцах печени человека. Как оказалось, ученым удалось не только сохранить печень, но и улучшить ее качество: уменьшить воспаление и сократить число мертвых клеток.

Ранее американские ученые из Гарвардской медицинской школы рекомендовали сохранять донорскую печень, охлаждая до минусовой температуры. Благодаря этому замедлялась скорость метаболизма, что предотвращало повреждение органа. Печень была жизнеспособна более одного дня.

Напомним, 20 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон, регулирующий вопросы трансплантации органов человеку. Также Кабинет Министров официально утвердил цены на пересадку органов.

А недавно в Украине впервые за 15 лет пересадили сердце. Операция прошла в канун Рождества в райбольнице Ковеля.



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