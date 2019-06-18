В 1919 году Россия добровольно хотела отказаться от Крыма: названы причины

Украина

После триумфального похода Болбочана в 1918 году в Крым, когда полуостров не удалось присоединить к Украине, год спустя у него появился шанс стать независимым от Советской России государством. Об этом пишет «Рамблер».

Сообщается, что большевики захватили власть в Крыму вскоре после революции и при поддержке матросов Черноморского флота устроили на полуострове настоящий террор. Особенно кровавые события разворачивались в Севастополе, где без разбора ликвидировались все заподозренные в контрреволюции лица.

Впрочем, уже к маю 1918 года Крым оккупировали кайзеровские войска, потеснив оттуда красных. Немцев привлекало уникальное географическое положение Крыма, выполнявшего роль моста между Западом и Востоком. Исходя из своих внешнеполитических интересов Германия явно не желала видеть Крым самостоятельным государством.

Однако в полной мере установить свой порядок на полуострове Германии не удалось. Всё, что смогли немцы, так это назначить на пост премьер-министра Крымского краевого правительства подконтрольного Берлину генерал-лейтенанта Матвея Сулькевича, у которого были свои планы на подведомственную территорию.

Несмотря на трудности, Сулькевич всё же рассчитывал добиться независимости Крыма. Но пока его волновали вопросы, связанные с внешними атрибутами. В частности, он утвердил государственный герб и флаг Крыма, а его столицей назначил Симферополь. Государственным языком стал русский, но в обиходе допускались татарский и немецкий.

Но в ноябре 1918 года Германия потеряла контроль над Крымом — полуостров заняли войска Антанты и Добровольческая армия. Формальной политической властью теперь было наделено подконтрольное интервентам новое краевое правительство во главе с Соломоном Крымом.

С приходом в Севастополь войск Антанты воспрянули духом антибольшевистские силы, которые надеялись с помощью союзнических армий начать решающее наступление на Москву. Вопрос о статусе Крыма откладывался до окончательного освобождения России от большевизма.

Однако формирование Крымско-азовской Добровольческой армии шло с большими потугами — численность её в лучшем случае едва достигала 5 тысяч человек. Вдобавок руководитель армии генерал Боровский не пользовался в войсках авторитетом. Не очень желала воевать с красными и Антанта, которая боялась большевистской пропаганды в своих рядах.

К лету 1919 года Деникин полностью освободил полуостров от остатков Красной армии, однако отношения с крымскими властями у генерала не заладились. Соломон Крым обвинял Добровольческую армию в реакционной и монархической позиции, игнорирующей интересы автономии. Однако менее чем через год на Деникина рассчитывать уже не приходилось: его войска отступили под новым натиском красноармейцев.

Ещё в начале 1919 года представители Союзных держав предложили всем силам, участвующим в гражданском конфликте в России встретиться на Принцевых островах для обсуждения перспектив возможного мирного разрешение противоречий.

Любопытно, что Советская Россия не только подтвердила своё согласие принять участие в конференции, но и выразила готовность выплатить внешние долги, прекратить за рубежом революционную пропаганду, а также отказаться от притязаний на ряд территорий, в числе которых был и Крымский полуостров.

Но приглашение большевиков на встречу вызвало резко отрицательную реакцию у всех представителей белогвардейского движения. По замечанию деятеля белой эмиграции Дмитрия Леховича, к саботажу конференции лидеров антибольшевистских сил призывало французское правительство, не желавшее усиления позиций Великобритании на юге России.

22 марта 1920 года главнокомандующим Русской армией в Крыму стал барон Врангель. Но к этому моменту большевики уже прочно завладели Украиной и намеревались отторгнуть у белых и Крым. Врангелю оставалось лишь надеяться на помощь Великобритании, чьей поддержкой он заручился накануне.

Военачальник ещё не терял надежды превратить полуостров в маленькое самостоятельное государство. По воспоминаниям публициста и участника Белого движения Георгия Немировича-Данченко, барон намеревался решить в Крыму земельный вопрос, наделить народ истинными гражданскими свободами, открыть здесь университеты и театры.

Врангель грезил о «крымском рае», который своим мироустройством под боком у большевиков олицетворял бы образец идеального государства. Он также рассматривал полуостров как мощную милитаристскую базу, откуда мог разгореться пожар новой революции, которая бы свергла большевизм. Но в начале 1921 года завершилась советско-польская война, и теперь Красная армия могла бросить все силы на уничтожение Врангеля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по словам сотника армии УНР, нигде не встречали украинское войско с таким энтузиазмом, как в Крыму.

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