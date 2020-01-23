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Здоровье и медицина Скорая помощь «ФАКТОВ»

Желейные конфеты и игрушки «лизуны» вредны для малышей: какие сладости полезны детям

7:31 24 января 2020 101
полезные и вредные сладости
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Трехлетняя девочка играла со слаймом, или, как говорят в быту, «лизуном», — тягучей липкой массой. Спустя время у ребенка начался кашель, но лечение бронхита не помогло. По рекомендации торакального хирурга малышке сделали бронхоскопию. Оказалось, бронхи залеплены какой-то липкой массой.

— Самое страшное, что ее сложно удалить, ведь при температуре тела она течет, — рассказывает педиатр отделения младшего детства Национальной детской клинической больницы «Охматдет» заслуженный врач Украины Светлана Онысько. — Девочке пришлось несколько раз с помощью бронхоскопа чистить бронхи. А затем она находилась на искусственной вентиляции легких в связи с их отеком. Лечение осложнило то, что яркая краска «лизуна» оказалась токсичной для слизистой дыхательных путей.

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— Что еще опасно для малышей?

Магнитики и батарейки, которые используются в игрушках. Дети часто тянут их в рот и глотают. Это вызывает глубокие, иногда необратимые повреждения пищеварительного тракта. Нужно подальше прятать препараты бытовой химии. Малыши, добравшись до моющих и чистящих средств, нередко пьют их. Из-за агрессивности бытовой химии, содержащей кислоту или щелочь, возникают сильнейшие ожоги пищевода и желудка, а также часто — и дыхательных путей. Лекарства тоже должны храниться в недоступном для детей месте. Бабушки и дедушки, которые ежедневно принимают таблетки для снижения давления, могут случайно оставить препарат на виду, а ребенок, привлеченный красивой упаковкой, бывает, высыпает из баночки в рот все таблетки.

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— Какие сладости полезны маленьким детям?

На десерт лучше всего предложить яблоко, грушу или другой фрукт. Не возбраняется одна-две карамельки, маленький квадратик качественного шоколада. А вот употребление жевательных конфет, особенно желейных, лучше ограничивать или исключить. Дети любят жевать «резиновых» мишек, зайчиков, но эти сладости часто изготовляют на искусственных загустителях с добавлением красителей и ароматизаторов. Вся эта смесь токсично действует на слизистую оболочку желудка. Мы лечили двухлетнего ребенка, который ежедневно съедал маленькую пачку желейных мишек. В результате мальчик отказался от еды, у него возникла рвота. Анализы показали резкое снижение гемоглобина. Неудивительно, что во время гастроскопии мы увидели в желудке эрозии.

Какие симптомы отравления слаймом? Что делать, если малыш поперхнулся и кашляет? Как действовать при подозрении на отравление лекарствами? Можно ли до приезда «скорой» помочь ребенку, который выпил моющее средство?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 27 января, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит педиатр Светлана Александровна Онысько.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 6 февраля

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