Через час-полтора после операции по поводу варикоза пациент идет домой, — врач

Прямая линия

Считается, что варикозная болезнь угрожает каждой второй женщине и каждому третьему мужчине. При склонности к варикозу могут поражаться и вены пищевода, прямой кишки, других органов, но наиболее распространена варикозная болезнь. Что приводит к расширению венозных сосудов ног? Как справиться с трофическими язвами? Какие ограничения рекомендуются тем, кто перенес операцию? На эти и другие вопросы ответил врач высшей категории, сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины Александр Боркивец.

«Потемневшая кожа на голени — признак застоя крови в венозных сосудах»

*— Здравствуйте, Александр Николаевич! Вам звонит Олег из Киева, 55 лет. Меня беспокоят расширенные вены на ногах, и обследование подтвердило варикоз. Насколько это серьезно?

— У вас, видимо, хроническое заболевание вен — варикозная болезнь второй-третьей стадии. Но показаний к экстренной операции нет. Нужно наблюдаться у сосудистого хирурга и планировать вмешательство.

Сегодня распространена хирургия одного дня. Пациент пришел утром и спустя час-полтора после операции ушел домой на своих ногах. А пока можно пользоваться компрессионным трикотажем, применять препараты-венотоники, укрепляющие стенки вен. Опасна не сама варикозная болезнь, а ее осложнения — тромбофлебит, тромбоз.

— Для сосудов хорошо, что я бросил курить?

— Безусловно, особенно для артерий ног. Чтобы предупредить развитие грозного заболевания, угрожающего ампутацией конечности — облитерирующего атеросклероза, — нужно контролировать артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. Последний показатель лучше всего определять по анализу на гликированный гемоглобин: он покажет средний уровень сахара за последние три месяца.

*— Алло! Это Лариса из Кривого Рога. У мамы был выраженный варикоз, а теперь расширенные вены проявились у меня. Это заболевание наследственное?

— Вы правы. Склонность к варикозной болезни передается от близких родственников. Мы всегда расспрашиваем пациентов, не страдали ли от больных вен родители, бабушки и дедушки. Но это не значит, что варикоз обязательно проявится. Многое зависит от других факторов: плохой экологии, неполноценного питания, чрезмерной физической нагрузки, вредных привычек.

Нередко начальные проявления варикоза мы видим у юношей и девушек в периоды интенсивного роста и гормональных изменений. В группе риска — беременные женщины, а также люди выше среднего роста, у которых есть избыточный вес.

*— Екатерина из города Буча Киевской области. У свекрови на голени кожа изменила цвет — потемнела, причем сильнее на правой ноге. Что это значит?

— Пигментированная кожа — признак повышенного давления в венозной системе, а также показатель застоя крови в ногах. Цвет кожи может изменяться вследствие хронической венозной недостаточности, когда есть проблемы с глубокой венозной системой, несмыканием клапанов. Также такое бывает после перенесенных тромбозов глубоких вен, тромбофлебитов или на фоне сердечной недостаточности. У сердечников клапаны работают, но кровь застаивается, и давление в венозных сосудах ног высокое.

— Врач напугала, что могут появиться трофические язвы.

— Это происходит не только из-за поражения вен, артерий или обоих сосудов. Бывает, вены проходимы, но есть проблемы с лимфатической системой. Также язвы могут сопровождать сердечную недостаточность, сахарный диабет.

— У свекрови повышен уровень сахара. Она принимает таблетки.

— Такие язвы очень тяжело лечатся. Кроме того, люди не всегда вовремя замечают их, ведь при диабете нередко возникает онемение конечностей, нарушение чувствительности.

Недавно осматривал тяжелую пациентку в отделении реанимации. У нее отекла нога, но поскольку женщина была полная, то на отек не обращала внимания. А на ступне уже образовалась трофическая язва, которую пациентка заметила, когда на полу начали оставаться следы крови. В месте содранного натоптыша появилась язва, и в рану попала инфекция.

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*— Могу я поговорить с доктором? Елена Павловна из Полтавской области. Семь лет назад я делала операцию по поводу варикоза. Но меня беспокоят сейчас трофические язвы. Они появились после того, как я перенесла рожу. Как избавиться от язв?

— Нет такой волшебной мази, которая бы моментально излечила язвы. К тому же люди часто допускают ошибки в лечении: используют спиртовые растворы, перекись водорода, йодную настойку. Ими обрабатывать язвы нельзя! Для промываний лучше использовать антисептик на водной основе (приложить на пять — семь минут), а после просушить рану стерильной салфеткой и забинтовать. Многие люди, у которых есть язва, опасаются ее мыть, но это нужно делать обязательно. Причем лучше использовать простое хозяйственное мыло — коричневое.

— Я применяла присыпку.

— Она лишь дополняет лечение, которое должен назначить опытный врач. Сначала нужно справиться с инфекцией: удалить струп, почистить рану, пропить антибиотики. Затем подобрать мази, стимулирующие грануляцию, чтобы рана быстрее заживала. Каждые 10—12 дней мазь нужно менять. Это убережет от появления аллергического раздражения, присоединения экземы, дерматита.

Кому варикоз угрожает чаще Людям с наследственной склонностью.

Работникам, которые вынуждены подолгу стоять или сидеть.

Курильщикам и злоупотребляющим алкоголем.

Тем, кто интенсивно растет.

Беременным.

Имеющим лишний вес.

«Разметив маркером кожу, под контролем узи выполняем щадящее вмешательство»

*— Это «ФАКТЫ»? Звонит Нина Аркадьевна из Киева. У моего сына (ему 59 лет) запущенная варикозная болезнь: вены толщиной в палец, узлы, боль в ногах. К врачу сын не идет. Что делать?

— Убеждать и еще раз убеждать. Часто люди боятся идти на прием, считая, что операция опасна. Если пациент сомневается, врач может предложить провести динамическое наблюдение. Пациент фотографирует телефоном или фотоаппаратом пораженный участок ноги, делает исследование сосудов с помощью специального УЗИ с эффектом Доплера. Затем все повторяет спустя полгода. Если динамика отрицательная, чего ждать — осложнений?

Варикозную болезнь излечить нельзя, но можно облегчить ее течение, замедлить развитие. Даже если пациент отказывается от операции, мы все равно даем ему рекомендации, как избежать серьезных осложнений. Кстати, я сам полгода назад перенес щадящее удаление вен под местным наркозом (мини-флебэктомию), которую сделал мой ученик.

— Когда вы видите, что точно нужна операция?

— Если появляются постоянные отеки, изменения на коже, то начинается стадия, которая является, по сути, необратимой. В начале заболевания, когда беспокоят ощущение тяжести в ногах, дискомфорт, можно поддерживать состояние вен с помощью компрессионного трикотажа, приема таблеток. Если диаметр вен увеличивается, рефлюкс — сброс крови из глубоких вен в поверхностные — усиливается, выход один — операция.

Ваш сын может обратиться ко мне на консультацию (по пятницам с 11:00 до 13:00). Госпиталь находится в Киеве на улице Госпитальной, 18. Желательно предварительно перезвонить по телефону (050) 909−85−71.

*— Беспокоит Борис из Житомира. У меня на одной ноге виден заметный венозный узел, а на другой — выпуклые вены на голени. Надолго работу оставить не могу. Сможете мне помочь?

— Думаю, да. На консультацию захватите материалы обследований. После осмотра получите заключение, список необходимых анализов, которые нужно сдать за неделю до запланированной операции.

В назначенный день утром пациент, позавтракав, приходит к нам. В операционной еще раз делаем УЗИ для разметки вен, объясняем, какую вену придется запаять, а какую удалить. Размечаем больные сосуды на коже маркером или зеленкой. И под контролем УЗИ выполняем все манипуляции. Сначала применяем лазер, но предварительно обкалываем вену раствором, который изолирует ее от окружающих тканей, выдавливает из нее кровь и обезболивает место вмешательства. Затем запаиваем вену — проводим, говоря медицинским языком, эндовенозную лазерную абляцию.

Узловатые поверхностные вены также обкалываем специальным раствором, чтобы уменьшить их диаметр (из сантиметра-полтора остается три-четыре миллиметра), а заодно обезболить — и удаляем через проколы.

После обработки накладываем на рану стерильные салфетки или тампоны и бинтуем ногу либо надеваем на нее эластический чулок. Пациент, который сам пришел в операционную, точно так же на своих ногах выходит из нее. Около часа-полутора остается под наблюдением врачей, а затем уходит домой. На следующий день нужно прийти на перевязку, а через пять дней — на контрольный осмотр.

Лечение варикозной болезни На ранних стадиях: склеротерапия (склеивание капилляров и мелких венок раствором);

мини-флебэктомия;

использование компрессионного трикотажа;

венотоники, тонизирующие и укрепляющие венозные стенки. На поздних стадиях: запаивание больной вены изнутри (лазерная или радиочастотная абляция);

флебэктомия.

«Ходить после удаления пораженных вен можно и нужно уже на следующий день»

*— Прямая линия? Это Елена из Киева. У мужа (он ветеран Вооруженных Сил Украины) варикоз на левой ноге. Пару раз в год появляются уплотнения с покраснением, и как раз вчера возникло снова. Муж должен лететь в командировку за рубеж. Как предотвратить отрыв тромба?

— До перелета советую вашему мужу сделать дуплексное сканирование вен. Если выявится тромбоз поверхностных вен, помогут препараты для разжижения крови — антикоагулянты. Некоторые люди для профилактики тромбоза используют аспирин. Хотя он не навредит, но по сравнению с антикоагулянтами его эффективность втрое меньше. А когда образовался тромб, провоцирующий воспаление и повышающий риск тромбоэмболии, то аспирин не справится.

У вашего мужа, скорее всего, варикозная болезнь осложняется локальным тромбофлебитом. Рецидивы говорят о том, что процесс запущен. Каждый новый случай тромбофлебита будет протекать тяжелее, а главное — может осложниться тромбозом глубоких вен и угрожать жизни. Крупные тромбы могут попасть в сердце и привести к развитию тромбоэмболии — закупорке легочной артерии.

После возвращения домой вашему мужу обязательно нужно обратиться к сосудистому хирургу, чтобы углубленно обследоваться. Бывает, что болезнь маскируется, и человек ничего не чувствует, ведь только крупные тромбы проявляются отеком, болью в икроножной мышце.

Иногда тромб находится в поверхностной вене, а другой уже формируется в глубокой, находящейся на голени (она называется суральная). Поскольку поверхностная вена болит, то человек не замечает, что проблема гораздо серьезнее.

— Муж в полет надевает антиэмболические чулки.

— Это хорошо. Но когда есть тромбоз и тромбофлебит, нужно очень аккуратно их надевать, чтобы не протолкнуть тромб в глубокую венозную систему. В моей практике был случай, когда пациент едва не погиб именно во время надевания компрессионного трикотажа. У него был тромб на внутренней стороне голени (такие, как и на внутренней стороне бедра, — самые опасные), который продвинулся в глубокую вену. Развилась тромбоэмболия легочной артерии. К счастью, больного удалось спасти.

*— Это Леся из Белой Церкви Киевской области. Маме два дня назад сделали операцию по поводу варикоза. Можно ей принимать душ? Когда разрешается выходить на улицу?

— До пяти дней, пока не сняли швы, рану лучше не мочить. Поэтому душ принимать можно, но с предосторожностями: предварительно плотно обернуть ногу пищевой пленкой.

Три-четыре дня надо поберечься, но это не значит, что следует сидеть на диване. Ходить можно и нужно уже на следующий день. Хуже, если человек решает сразу выйти на работу, где ему придется много сидеть или стоять. Физкультурой можно заниматься уже на третий день, но только не нагружать ноги, а качать пресс, мышцы рук, плечевого пояса и верхней части туловища. В бассейн можно идти на десятые сутки. Обычно через две недели после операции никаких ограничений нет. Единственное, что мы рекомендуем, — в течение месяца пользоваться компрессионным трикотажем.

Как вести себя после операции Начинать активно ходить уже на следующий день.

В первые дни принимать душ, обмотав ногу пищевой пленкой.

На третий день можно делать зарядку, но ногу не нагружать.

В бассейн разрешается идти на десятый день.

В течение месяца желательно носить компрессионный трикотаж.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, о каких заболеваниях сигнализирует отек ног, как уменьшить проявления варикоза и какие упражнения полезны на начальной стадии этой болезни.



Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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