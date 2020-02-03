Организатор порностудии втирался к девочкам в доверие, а потом шантажировал их непристойными фото

Происшествия

В феврале прошлого года по подозрению в организации детской порностудии и распространении порнофильмов с участием малолетних и несовершеннолетних детей правоохранители задержали 51-летнего киевлянина Николая Дубового (фамилия изменена). Как говорится, на горячем: на одной из арендованных квартир в компании двух девочек-подростков. Следствию удалось установить 11 потерпевших девочек, а также двух подельников Дубового, которые работали у него «порноактерами». Одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога (которой он воспользовался), а другой успел скрыться и объявлен в международный розыск. Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинения в изнасилованиях и растлении несовершеннолетних и малолетних. Во время обысков было изъято больше ста видеофильмов со сценами сексуального характера. Покупателей порнопродукции установить, увы, не удалось. Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Киева. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Днепропетровской области были выявлены несколько студий, где снимали детское порно.

«Опытный ловелас знакомился с девочками в торговых центрах, представлялся фотографом и обещал помочь с карьерой модели»

Некоторыми подробностями резонансного дела с корреспондентом «ФАКТОВ» поделилась следователь следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Прежде всего уточняю у нее, почему уголовное производство в отношении жителя Киева было возбуждено в Полтаве.

— Просто один неравнодушный полтавчанин, наткнувшись в Интернете на видеоролик с детской порнографией, сообщил нам об этом, — объясняет моя собеседница. — К заявлению в качестве документального подтверждения он приложил флешку с записью. Это было в ноябре 2018 года. Сама запись короткая — не больше трех минут. На то, что ролик сделан в Украине, указывал музыкальный фон. Зацепившись за несколько аккордов, наши детективы разузнали, какая радиостанция и в какое время выходила с ними в эфир. Удалось определить, что порностудия действовала в Киеве. А чтобы установить личность несовершеннолетней, инспекторы киберполиции пересмотрели множество фотографий в социальных сетях. И все-таки смогли ее идентифицировать по татуировке. После этого клубок преступлений начал разматываться.

— Каким образом девочки попадали в съемные квартиры злоумышленника?

— Организатор порностудии использовал знания в области психологии. Среди улик, обнаруженных в его квартире, оказались серьезные издания по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, о поведении подростков. В свои сети опытный ловелас заманивал жертв постепенно. Обычно он знакомился с симпатичными девочками-тинейджерами в торговых центрах. Представлялся фотографом. Начинал с комплиментов и предлагал свои услуги по созданию портфолио. Говорил, что профессиональные фото помогут девочке сделать карьеру модели. За свою работу обещал денег не брать.

В квартире злоумышленника было много книг по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, о поведении подростков

Девочки верили в эти сказки. И, кстати, были весьма откровенны со своим «благодетелем». Настолько, что выдавали ему все секреты. Одну из своих «моделей» Николай даже мирил с ее мальчиком. Знал, кто у девочек родители, как зовут подруг, в какой школе учатся. И так, втираясь в доверие, постепенно их оголял. А когда у него набиралось достаточно фото- и видеоматериала, предлагал вступать в интимные отношения с приглашенными «порноактерами». Если девочка не соглашалась на секс, Николай начинал шантажировать ее снимками в непристойном виде. Дескать, он их разошлет ее родителям и друзьям и они узнают о ней ужасную правду. Ребенок, опасаясь разоблачения, становился, по сути, заложником ситуации.

— Дубовой использовал их бесплатно?

— Такса за один «сеанс» обычно составляла от 500 до 1500 гривен. Он также оплачивал услуги нанятых для этого партнеров — одному из них был 21 год, другому, который сейчас в розыске, 26 лет.

Детективы установили, что жертвами извращенца в основном становились дети из неполных или неблагополучных семей.

— Девочки какого возраста его интересовали?

— 14—15 лет. Когда им исполнялось 17—18, Дубовой их выбраковывал, поскольку видео и фото с ними не пользовались спросом. Среди потерпевших есть даже семилетняя девочка.

Задержанному инкриминируется изнасилование и растление малолетних и несовершеннолетних детей. Среди потерпевших есть даже семилетняя девочка

— Боже мой! А что же родители?

— Они ничего не знали: одни были слишком заняты работой, другие вели разгульный образ жизни. В общем, особого интереса к тому, чем занимались дети, не проявляли. О том, что их дочки были вовлечены в преступные деяния, взрослые узнали от правоохранителей. Во всяком случае, самостоятельно с заявлениями в полицию никто из них не обращался.

«Продукция» продавалась иностранцам под заказ в закрытых сегментах Интернета"

— Потерпевшим требовалась помощь психолога?

— Они немногословны, рассказывают мало, поскольку вспоминать им это, естественно, тяжело. «Ну, познакомились, ну, получили предложение сниматься, ну, снимались…» Особых обстоятельств не рассказывают. Конечно, в отношении них было психологическое давление со стороны фигуранта уголовного производства, которому дети не могли сопротивляться. Понятное дело, им требовалась помощь специалистов. Ведь девочки получили глубокие душевные травмы, с которыми им придется жить.

Многие согласились работать со следствием при условии, что их насильник будет изолирован. А когда 5 августа он внес залог в размере 154 тысяч гривен и по решению следственной судьи Октябрьского районного суда Полтавы вышел из следственного изолятора на свободу под личное обязательство, потерпевших просто парализовал страх.

Несовершеннолетние, проходящие по этому уголовному производству, лишь вершина айсберга. Ведь Дубовой промышлял порносъемкой многие годы.

— Помните времена, когда еще снимали «мыльницами» на фотопленку? — спрашивает меня следователь. — Более двадцати лет назад. Так вот, подсудимый хранил в огромных количествах старые фотопленки с непристойными кадрами еще с тех времен. Девочки, снятые на них, уже сами имеют дочерей такого возраста, которыми интересуется Дубовой.

О масштабах подпольного бизнеса можно судить по тому, что у него было изъято свыше 300 тысяч фотоснимков и несколько тысяч видео с детской порнографией. А также фотокамеры, записные книжки, аппаратура для проведения съемок, атрибуты порнографических сцен, банковские карточки с наличием на них денежных средств, наличные деньги — 360 тысяч гривен и 10 тысяч долларов.

Во время обыска у злоумышленника изъято свыше 300 тысяч фотоснимков и несколько тысяч видео с детской порнографией

— Как же ему удавалось так долго избегать подозрений?

— Квартиры, где злоумышленник устраивал порносъемку, он арендовал буквально на день-два, часто их менял. А продавал «продукцию», как предполагает следствие, только под заказ в закрытых сегментах Интернета иностранным любителям «клубнички», которые могли больше заплатить. Но рынок порнопродукции отслеживается как специалистами, так и любителями. Если бы не поступило заявление от жителя Полтавы, то со временем Дубового задержали бы другие правоохранительные органы.

На стадии разработки информации к нашему расследованию подключились сотрудники Киевского управления департамента киберполиции Национальной полиции Украины. А от правоохранительных органов Великобритании — Национального агентства по вопросам преступности (National Crime Agency) и регионального подразделения по противодействию организованной преступности в Уэст-Мидленсе — мы получили оперативную информацию о том, что на территории Украины может функционировать студия, на которой изготовляют порнографические видео с участием детей. Параллельное расследование по подпольной порностудии, как оказалось, вели и блогеры. То есть рано или поздно преступление было бы раскрыто.

Малолетнюю девочку, которую снимал в порнофильмах 51-летний киевлянин, оперативники установили по татуировке, пересмотрев сотни фотографий в соцсетях

К сожалению, блогеры, не скоординировав свои действия с профессионалами, стали распространять в Интернете информацию о существовании детской порностудии и едва не сорвали расследование, так как страницы потерпевших начали исчезать из соцсетей. Позже выяснилось, что они удаляли их по требованию своего «руководителя». Откладывать задержание Дубового было нельзя. 23 февраля его задержали. К поимке подозреваемого привлекались сотрудники спецподразделения КОРД.

«Обвиняемый просил отпустить его из-под стражи… нянчить внука»

— У обвиняемого есть семья?

— Да, жена, сын, невестка, внук. Взрослые члены семейства утверждают, что ничего не знали о его преступной деятельности. Откуда у нигде не работающего человека деньги, не интересовались. Хотя не исключено, что они не только догадывались о происхождении его заработков, но и помогали ему в чем-то. Кстати, залог при изменении меры пресечения за отца внес сын. Денежные средства пошли в доход государства, поскольку Дубовой трижды проигнорировал вызов в апелляционную инстанцию, в которой прокуратура Полтавской области обжаловала решение суда о смягчении для него меры пресечения, а также несколько вызовов к следователю.

Интересно, что Дубовой (на тот момент подследственный) во время изменения ему меры пресечения обещал сотрудничать со следствием. А необходимость своего выхода на свободу объяснял тем, что ему надо… нянчить маленького внука. Но во время краткосрочного пребывания на свободе запил. Поэтому даже не сдал свой заграничный паспорт и игнорировал повестки. Мы же больше всего боялись, что он начнет давить на потерпевших. Кстати, он не верил, что его жертвы могли его сдать. «Вот я выйду, я с ними поговорю», — грозился он.

21 августа на основании решения суда сотрудники киберполиции повторно задержали Дубового на съемной квартире в Киеве, откуда он был доставлен в Полтаву и снова (на основании решения суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей) отправлен в СИЗО.

— Есть ли у вас доказательства того, что подсудимый и сам вступал в половые отношения с несовершеннолетними?

— Да, эти факты установлены. Ему инкриминировали изнасилование и растление малолетней девочки и несовершеннолетних детей.

— В чем состояла сложность раскрытия такого рода преступления?

— В том, что требовалось провести множество различных экспертиз, а они проводятся не так быстро. Из-за этого неоднократно продлевались сроки следствия. Тем временем продолжались мероприятия по установлению всех малолетних и несовершеннолетних детей, которые подвергались сексуальной эксплуатации, на основании лишь видео- и фотоматериалов, поскольку подозреваемые не помогали в этом следствию.

Адвокат задержанного добивался для него меры пресечения, не связанной с пребыванием в СИЗО. При этом давил на то, что сама лишь тяжесть инкриминируемого ему преступления не может быть основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, о чем неоднократно указывал в своих решениях Европейский суд по правам человека. Поэтому, дескать, содержание в СИЗО для человека ранее не судимого, с постоянным местом жительства, имеющего семью, является слишком строгой мерой пресечения. Он ведь не имеет возможности препятствовать уголовному производству, давить на потерпевших и не намерен совершать новые преступления.

Аргументы адвоката были приняты одним из следственных судей, и он своим решением смягчил меру пресечения Дубовому. Это, конечно, добавило хлопот следствию. Но все же справедливость восторжествовала. Другой судья избрал меру пресечения подследственному в виде содержания под стражей, и буквально на следующий день свобода для него закончилась.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Кривом Роге ликвидировали порностудию с оборотом в 3 миллиона гривен, а в Киеве «накрыли» онлайн-порностудию «доход» с которой составлял около 100 тысяч гривен в месяц.

Фото Главного управления Нацполиции в Полтавской области



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