После скандала с дочерью Успенская оказалась в прединсультном состоянии

Шоу-бизнес

После выхода скандальной программы «Звезды сошлись», в которой дочь певицы Любы Успенской обвинила ее в издевательствах и физическом насилии, здоровье артистки резко пошатнулось. Из-за стресса у нее повысилось давление, возникли проблемы с общим состоянием. В доме Успенской, несколько раз терявшей сознание, дежурят врачи.

«Я не думала, что все так получится. Ох… Врачи мне все время делают какие-то уколы, я теряла сознание… Давление у меня высокое было, я находилась на грани инсульта. Мне пришлось нанять частных детективов, чтобы отыскать дочь. А потом, когда она нашлась, спросила у нее — зачем она это все сделала», — рассказала 65-летняя певица Андрею Малахову в его шоу «Прямой эфир».

Она также рассказала, что единственная дочь сейчас дома, но Таня планирует начать самостоятельную жизнь. Во всех конфликтах с дочкой Успенская сейчас винит мужа Александра Плаксина, с которым не живет вместе уже год.

«Он разрушил мою жизнь. Мы постоянно ругались, у него такая черная энергетика была, что не хотелось возвращаться домой. Никому не говорила, но он уже год не живет в Москве. Он прекрасно знал, что я хочу расстаться с ним и добился того, чтобы этого не случилось. Все годы муж шантажировал меня и развращал Таню деньгами», — откровенничала Успенская.

Она подчеркивает, что проблемы у Тани начались в прошлом году после того, как она получила серьезную травму, упав с велосипеда. Девушка пережила несколько операций, впадала в депрессию и даже лечилась в психиатрических клиниках.

«Моя дочь Татьяна действительно пострадала в аварии. И да, ее душевное состояние пошатнулось, психологически она не справляется самостоятельно с болезнью. Три клиники за нашими плечами не дали должного результата. Мои попытки закрыть ее от общества, которое не всегда доброе — оказались безуспешными. Я старалась сделать все, что может сделать любящий человек, но я не всесильна. И я прошу вас прекратить рушить жизнь и здоровье моей дочери», — говорит певица.

В последнее время она жила в роскошном доме в Подмосковье, где для Тани был предусмотрен целый этаж.

По непонятным причинам, она пришла на телеканал НТВ, где дала шокирующее интервью. В ответ Успенская заявила, что ее больную дочь держали в заложниках. В итоге мать и дочь помирились. Но Любовь Залмановна намерена наказать телевизионщиков, будет требовать через суд 500 тысяч долларов в качестве моральной компенсации.

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