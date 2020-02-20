Станция метро «Арсенальная» по-прежнему остается самой глубокой в мире

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 20—26...

Ровно 75 лет назад Совнарком СССР принял решение о строительстве в Киеве метрополитена

20 февраля 1940 г. В свет вышла первая серия популярного мультфильма «Том и Джерри».

21 февраля 1885 г. В Вашингтоне был открыт памятник Джорджу Вашингтону — самый высокий в мире (169,3 метра). Строительство монумента продолжалось 36 лет.

23 февраля 1874 г. Английский майор Уолтер Вингфилд запатентовал новую игру на свежем воздухе, которая сегодня всем известна как теннис.

24 февраля 1973 г. В СССР впервые вышла телепередача «Очевидное — невероятное».

25 февраля 1905 г. Родился знаменитый украинский хореограф, организатор национального ансамбля танца Украины Павел Вирский.

26 февраля 1815 г. Отправленный в ссылку Наполеон сумел бежать с острова Эльба в Cредиземном море.

Проекты метро в Киеве рассматривались еще во времена Российской империи — в 1884 и 1916 годах. А в 1918-м о метрополитене мечтал гетман Скоропадский. Но идея стала реальностью лишь в ХХ веке. 22 февраля 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о строительстве киевского метрополитена. Работы начали в 1949 году, а в 1960-м запустили первый участок длиной 5,2 километра — от «Вокзальной» до станции «Днепр». В 1965 году по построенному мосту Метро линия пересекла Днепр и пошла на левый берег.

Первые поезда состояли из трех вагонов. Через несколько лет добавили еще один. Сейчас их пять. На большее количество платформы киевского метрополитена не рассчитаны. С первого дня начала работы столичной подземки (6 ноября 1960 года) киевляне оплачивали проезд в метро по бумажным билетам. Разовая поездка стоила 50 копеек. Каждый билет должен был погашаться контролером, из-за чего на входе нередко выстраивались очереди. Лишь спустя два года метрополитен оборудовали турникетами. После денежной реформы 1961 года стоимость проезда составляла 5 копеек. Пятачок служил пропуском в метро до 1990 года. 1 октября 1992 года ввели металлические жетоны, которые со временем заменили на более дешевые пластиковые.

Так выглядело киевское метро в первый день своей работы

В начале 1970-х годов началось строительство второй линии. Первый ее участок с тремя станциями («Площадь Калинина» («Майдан Незалежности»), «Почтовая площадь», «Красная площадь» («Контрактовая площадь») был открыт в 1976 году. К началу 1980-х линия достигла Оболони. Строительство третьей линии началось в 1981 году. А открыта она была 31 декабря 1989 года: «Золотые ворота», «Дворец спорта», «Мечникова» («Кловская»). Сегодня в Киеве функционирует три ветки метро — синяя, красная и зеленая. Но планом предусмотрена еще одна — желтая. Она должна была бы пролегать от левобережного массива Воскресенка на Подол. Предполагалось, что линия будет состоять из шести станций, позже в план вносились коррективы. В результате все осталось только на бумаге.

Кстати, в нашей подземке есть две практически готовые к эксплуатации станции. Это «Львівська брама» (между «Золотыми воротами» и «Лукьяновкой»). Ее начали строить в 1991 году, но в 1996-м заморозили из-за нехватки средств и отсутствия четкого плана реконструкции Львовской площади, куда должны были вывести выходы из метро. Еще одна станция между «Выдубичами» и Южным мостом — «Теличка», получившая название от местности Нижняя Теличка, где было пастбище. Киевские власти посчитали, что в «Теличке» нет необходимости — пассажиропоток там небольшой. А еще между «Лукьяновской» и «Дорогожичами» начали строить станцию «Герцена», но вскоре заморозили все работы.

За время существования киевского метро было осуществлено около 18 миллиардов пассажирских поездок. Суммарная эксплуатационная длина линий метро составляет 67,6 километра. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами, расположенными в центре столицы. Наиболее загруженная станция — «Вокзальная», которая за сутки пропускает через себя около 100 тысяч пассажиров. «Арсенальная», глубина которой составляет 105,5 метра, — самая глубокая станция метро в мире. А «Золотые ворота» несколько раз попадали в рейтинг самых красивых станций Европы. И это неудивительно, ведь вестибюль «Золотых ворот» украшен уникальными мозаиками с изображением князей Киевской Руси, основателей Киева, святых, известных храмов. Кстати, на этой станции есть мозаика-надпись «Слава Україні», но увидеть ее можно, если знаешь, в каком месте искать. Мастера, работавшие в советское время, завуалировали надпись.

Языком киевского метрополитена был русский. Только в 1987 году прибытие поезда стали объявлять на украинском, а отправление — на русском. Поезд должен стоять на станции не более 20 секунд, иначе придется останавливаться посреди тоннеля, чтобы увеличить расстояние между составами. Поезда метро могут ехать со скоростью 80 километров в час, но так быстро они не разгоняются, а движутся со скоростью 60 километров в час. Ширина колей метрополитена такая же, как и на железной дороге. Вагоны метро транспортируют по железной дороге на станцию «Левобережная», а оттуда — к электродепо «Дарница». Срок эксплуатации вагона метро 31 год, вместимость — 200 человек.

Метро никогда не спит. Ночью отключается напряжение с контактного рельса, и в тоннелях проводятся технические работы, персонал передвигается на дрезинах. Станции метро могут быть полностью загерметизированы и использоваться как убежища. Все гермозатворы содержатся в исправном состоянии. Например, станцию можно закрыть в случае наводнения.

В киевском метро есть одна из самых редких профессий в мире — дежурная дома отдыха локомотивных бригад — будильщица, как говорят машинисты. Главная задача дежурной — разбудить машинистов, которые заступают на смену утром и ночуют в депо «Оболонь», и выпроводить их на медосмотр. Будильщицами работают только женщины, а машинистами — исключительно мужчины.

Напомним, в Киеве с 1 апреля в столичном метро, а также в пяти видах наземного транспорта (автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке) вводят новые электронные проездные: что нужно знать.

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