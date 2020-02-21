Лучшие сладости для малыша — свежие или сушеные фрукты: с какого возраста ребенку давать шоколад

Здоровье и медицина

Родители часто дают малышам попробовать взрослую еду: сложный салат с ананасом и курицей, бутерброд с измельченным авокадо или с красной рыбой. Врачи предостерегают: тяжелая еда не подходит для маленьких детей.

— Если малышу понравится та же красная рыба и он будет требовать ее все время, организм может не выдержать — возникнет рвота, другие неприятные симптомы, — рассказывает педиатр отделения младшего детства Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» заслуженный врач Украины Светлана Онысько. — Ведь поджелудочная железа не готова вырабатывать достаточно ферментов, чтобы переварить такую жирную еду.

— Что делать, если ребенок просит вредный для него продукт?

— Отвлечь малыша, переключить его внимание. Как бы ни хотелось родителям побаловать любимое чадо вкусненьким, но, например, суши с лососем и авокадо категорически запрещены. Следует отказаться даже от супа с красной рыбой. Такая рыба, икра лососевых, авокадо нехарактерны для наших традиций питания. К тому же они очень жирные и перегружают систему пищеварения, вызывают ее расстройство. Детей нужно кормить соответственно возрасту. Лучшее питание — то, что готовили наши бабушки: супы, каши, картофель, салаты.

— Кетчуп, который продается с обозначением «детский», действительно полезен для детей?

— Хотя я не видела его состав, но считаю, что однозначно полезнее фабричного домашний кетчуп. Он готовится летом или ранней осенью, когда изобилие грунтовых помидоров. Хозяйки, учитывая возраст малыша, варят приправу, избегая уксуса, других консервантов. Но это не значит, что ее можно давать ребенку каждый день.

— Продается и «детский» майонез. Родителей подкупает то, что он изготовлен на основе йогурта.

— У меня большие опасения вызывает качество самого йогурта, который может храниться минимум месяц и содержит много стабилизаторов, загустителей. Считаю, что ребенку майонез вообще не нужен. В его состав входят подсолнечное масло, сырое яйцо, горчица, уксус (дома его часто заменяют лимонным соком), а это не лучшие продукты для малыша. Если сделали овощной салат и хотите чем-то заправить, возьмите немного горчицы, смешайте со свежим йогуртом, добавьте половину чайной ложки лимонного сока — получится детский соус. Можно назвать майонезом сметану, и ребенок будет воспринимать ее как вкусную заправку для салата.

— Все дети любят сладости. Годовалому ребенку можно дать карамельку?

— Нежелательно. Эти сладости, как и леденцы, относятся к «долгоиграющим»: из-за длительного контакта сахара с эмалью страдает гигиена полости рта. Чтобы их рассосать или тщательно разжевать, нужно минимум несколько минут, причем малыш все это время должен быть под контролем взрослых. А годовалый ребенок или тот, которому исполнилось полтора-два года, не сидит на месте. Знаю случай, когда двухлетний малыш бегал со старшим братом, подавился карамелькой и закашлялся. Вызвать рвоту взрослые не смогли. Карамель начала плавиться во влажной и теплой внутренней среде, затекла в бронхи. Хотя приехала скорая, ребенка, к сожалению, не спасли.

— Что предложить малышу?

— То, что он быстро прожует и проглотит: кусочек свежего яблока или что-то из сухофруктов, например, пару штук размоченной кураги. Выбирать лучше не копченые, а сушеные плоды. Причем яблоки, груши, сливы, вишни должны быть приготовлены из качественного сырья и по правильной технологии, а не вымоченные, подкрашенные и ароматизированные. Полезна пастила, которая является полноценным и натуральным заменителем конфет. Сегодня встречается пастила отменного качества. В разгар сезона фруктов и ягод пастилу можно сделать и самостоятельно.

— С какого возраста разрешается шоколад?

— После трех лет. Маленький квадратик молочного шоколада хорошего качества не навредит.

— Иногда, чтобы накормить капризного малыша, родители во время еды включают мультик на планшете или в телефоне. Как вы к этому относитесь?

— Не одобряю. С самого раннего возраста приучайте ребенка кушать, сидя на стульчике и за красиво сервированным столом. Смотреть мультфильмы во время еды еще и опасно. Ребенок может увлечься и подавиться, засунуть в нос или ухо кусочек овоща, закашляться, когда крошка хлеба попадет в дыхательные пути. Как-то у нас была девочка, у которой кусочек морковки застрял в носу настолько плотно, что родителям достать его не удалось. Другой случай связан с горошиной: малыш проходил с ней две-три недели, пока из его носа не стало неприятно пахнуть.

— Что делать, если малыш без мультфильма отказывается есть?

— Маленький ребенок живет стереотипами. Знает: когда садится есть, должны быть развлечения. Нет развлечения — нет еды. Если малыш не хочет кашу, отпустите его. Голодным он долго не будет. Но когда через 15 минут попросит конфету (банан, яблоко, компот), скажите ему: «Ты просишь конфету — значит, хочешь кушать. Вот тебе каша». Еда не должна быть наказанием. Если не будете заставлять есть, то, возможно, уже к вечеру ребенок съест все, что предложите, и с аппетитом.

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