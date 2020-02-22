Шоу-бизнес

Нацотбор на «Евровидение-2020»: где и когда смотреть финал

Финал Национального отбора представителя Украины для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» начнется в 19:00 22 февраля. Его будут транслировать в прямом эфире телеканалы UA: ПЕРВЫЙ и СТБ, которые совместно проводят Нацотбор с 2016 года.

За это право в финале нацотбора сразятся шесть участников — победители двух полуфиналов: KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI. Откроет прямой эфир Верка Сердючка. Звезда «Евровидения» специально готовит грандиозный перформанс. Также свой шоу-номер покажет судья отбора Тина Кароль.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что вокруг финалиста Дэвида Аксельрода разгорелся громкий скандал. Его обвинили в плагиате и назвали мошенником. Жена и продюсер артиста Алена Мозговая в интервью «ФАКТАМ» сказала, что это на какое-то время выбило их колеи, но они не намерены комментировать сплетни, а серьезно нацелены на победу.

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