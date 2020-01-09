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Стрессы снижают иммунитет: какие симптомы важно не пропустить
Иммунная система чувствительно реагирует на стрессы, некачественную воду, нездоровую еду и плохую экологию («ФАКТЫ» сообщали, какие продукты укрепляют иммунитет). Человек, у которого снижен иммунитет, страдает от частых простуд, его беспокоят бессонница, повышенная утомляемость. Пора к иммунологу?
— О снижении иммунитета можно судить по ряду признаков: появлению слабости, не связанной с тяжелой физической нагрузкой, возникновению невысокой (субфебрильной) температуры — 37,2—37,4 градуса, — объясняет главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Олег Назар. — Третий признак сниженного иммунитета — частые простуды, аллергические реакции, грибковые инфекции, обострения хронических болезней (герпеса, гайморита).
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— На какие еще симптомы важно обратить внимание?
— Лимфатические узлы могут увеличиваться и болеть. Боли в суставах, спине, появление сыпи и фурункулов, образование папиллом и бородавок, нарушение пищеварения указывают на то, что произошел сбой в работе иммунной системы. Кстати, проблемы с нервной системой — забывчивость, рассеянность внимания, нарушение координации — тоже предупреждают о сниженной иммунной активности.
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— Почему для иммунитета опасен стресс?
— Небольшой разовый (эустресс) влияет на иммунитет положительно. Из-за повышенной выработки гормона кортизола улучшается кровообращение, в кровь выбрасываются дополнительные лейкоциты. Но если стресс длится долго или случился сильный разовый (дистресс), избыток кортизола приводит к тому, что человек становится уязвимым перед любой инфекцией.
— Какие продукты полезны для иммунитета?
— Те, которые содержат много белка: мясо (лучше курица, индейка), рыба, сыр, молочные продукты. Белок — это строительный материал для всех компонентов иммунной системы. Из него образуются интерферон, иммуноглобулины. Также важно употреблять продукты, богатые витаминами и микроэлементами, которые повышают выработку специфических антител. Витамины нужны, чтобы эти антитела вовремя вступили в борьбу с возбудителями инфекций, а микроэлементы, особенно антиоксиданты — цинк, селен, усиливают иммунитет.
Когда нужно обращаться к иммунологу? Какие анализы обычно назначает специалист? Как укрепить иммунитет в сезон гриппа и ОРВИ?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 13 января, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит иммунолог Олег Владимирович Назар.
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