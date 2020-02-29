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Украина

Оставшихся в Ухане украинцев могут эвакуировать в одну из стран Европы

15:58 29 февраля 2020 57
самолет
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Украинцев, которые не смогли вылететь из Китая на родину 20 февраля, могут эвакуировать из эпицентра распространения коронавируса -Уханя — с помощью других стран. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на телеканале «Украина 24».

Дипломат напомнил, что Украина, как и все, помогала другим странам в эвакуации их граждан, и ожидает таких же шагов в ответ.

По его словам, на данный момент одна из европейских стран предлагает забрать украинцев из Уханя. Но и вариант повторной отправки самолета из Украины также рассматривается.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыли 72 эвакуированных из Уханя человека, в том числе 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их разместили в закрытом медицинском центре Нацгвардии в Новых Санжарах. Прибытие эвакуированных сопровождалось протестами местного населения и стычками протестующих с полицией. В результате полиция открыла пять уголовных производств в отношении людей, которые устраивали беспорядки в Новых Санжарах.

Как сообщали «ФАКТЫ», Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне, назвав его очень высоким.

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