Украина

В школах и детсадах Киева детям по утрам будут измерять температуру

После того, как в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, в детсадах и школах Киева решили принять упреждающие меры — каждое утро будет измеряться температура, чтобы предотвратить распространение гриппа и ОРВИ.

Об этом в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он призвал не поддаваться панике, но в случае симптомов вирусного заболевания, сразу обращаться к врачам.

Кличко напомнил, что в Киеве подготовлены базы в семи больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них — для взрослых, три — для детей и одна — для беременных.

Кроме того, подготовлены две специализированные бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Весь коммунальный общественный транспорт Киева перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Напомним, всего с начала вспышки в мире заболели более 91 тысячи человек. Украина пополнила список из более чем 70 стран, где зафиксирована эта инфекция.

Всемирная организация здравоохранения напомнила важные правила поведения для профилактики заражения COVID-19.

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