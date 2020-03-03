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Украина

В Украине из-за коронавируса изменили правила работы скорой помощи

15:57 3 марта 2020 332
скорая помощь
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Выявление в Украине коронавируса заставили чиновников министерства охраны здоровья временно изменить правила вызова «скорой помощи» и врача.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер.

По словам чиновника, если у человека высокая температура и подозрение на коронавирус, то карета «скорой помощи» должна приезжать на такие вызовы. Чтобы человек с инфекцией и высокой температурой не ходил по городу и не пользовался общественным транспортом, врач в этот период должен приезжать к пациенту домой.

Замминистра уточнил, что в министерстве утвердили план действий на случай вспышки коронавируса. Врачи «скорой» и инфекционных больниц знают, что должны предпринять, если будет пациент с подозрением на COVID-19.

Напомним, мужчина из Черновицкой области, у которого после поездки в Италию был диагностирован коронавирус, сейчас находится в инфекционном отделении больницы. Украина вошла в список 73 стран, где зафиксирована эта инфекция. Всего с начала вспышки в мире заболели более 91 тысячи человек.

Фото radiosvoboda.org

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