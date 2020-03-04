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«Нам не нужен ваш коронавирус»: студента из Сингапура жестоко избили в Лондоне

9:25 4 марта 2020 36
Джонатан Мок
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

По миру ширится не только коронавирус, но и связанные с ним паника и страх. После беспорядков в украинских Новых Санжарах и поджога больницы в Иране, стало известно о том, что в Великобритании участились случаи нападения на людей азиатской внешности. Так, в Лондоне жестоко избили студента из Сингапура.

Как сообщает издание Metro, на 23-летнего Джонатана Мока, который последние два года живет в Британии, на одной из центральных столичных улиц Оксфорд-стрит напала группа из трех или четырех мужчин и одной женщины.

По словам Джонатана, он услышал, как компания обсуждает коронавирусу и повернулся к ним лицом. Один из мужчин сказал: «Не смей смотреть на меня». И нанес удар кулаком ему в лицо. Мок говорит, что вовсе не ожидал атаки и растерялся. Тут же, когда он еще не оправился от шока, последовал следующий удар. Парень упал на землю. К приятелю присоединились остальные с криками: «Не хотим ваш коронавирус в нашей стране!». Несколько прохожих пробовали вмешаться, пытаясь урезонить нападавших доводами, что четверо на одного — это нечестно.

Сам Мок пытался защищаться, но в результате только сломал себе палец на руке. «Я вообще ничего им не сделал!.. Расисты постоянно ищут повод для выражения своей ненависти. И теперь они нашли новый — коронавирус», — говорит азиат. Из носа у него текла кровь, глаз был подбит. Врачи больницы, в которую обратился студент, сказали, что ему потребуется операция в связи с переломом лицевых костей.

Полиция пытается разыскать нападавших.

Ранее в Британии было зарегистрировано еще несколько аналогичных нападений на людей азиатской внешности. Так, в Лондоне на 24-летнего консультанта по налогам Павата Силаваттакана напала группа подростков с криками: «Коронавирус!», в результате чего он получил перелом носа и был ограблен. А в Бирмингеме 29-летняя юристка Мира Соланки попыталась заступиться в баре за свою подругу-китаянку, которую группа мужчин подвергла расистским оскорблениям из-за коронавируса. Молодую женщину ударили так сильно, что она потеряла сознание.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в ВОЗ объяснили, чем коронавирус опаснее обычного гриппа.

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