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Здоровье и медицина

В Украине на коронавирус проверяют девять человек

11:58 6 марта 2020 2
В больнице
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Украины.

На пятницу, 6 марта, в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Однако в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание новым коронавирусом. Исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются — их результаты будут обнародованы.

В Черновицкой области рекомендовано приостановить учебный процесс в учреждениях дошкольного, общеобразовательного и высшего образования, ограничить проведение массовых мероприятий.

Украина готова принимать и лечить пациентов с китайским коронавирусом. Для этого оснащены инфекционные боксы, подготовлено около 12 000 коек в инфекционных стационарах, 2 000 врачей-инфекционистов и 5 000 других медицинских работников.

Ранее сообщалось, что карантин из-за COVID-19 вводят еще в одной области Украины.

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