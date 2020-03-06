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На круизном теплоходе в Египте 12 человек заразились коронавирусом
На речном теплоходе, который совершал круиз по Нилу из Асуана в Луксор, 12 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Ранее из-за коронавируса под угрозой оказалось проведения Евровидения в Нидерландах.
Как сообщают «Известия», по словам представителя министерства здравоохранения и народонаселения Египта Халеда Мугахеда, на борту судна была туристка из Тайваня американского происхождения. Когда она вернулась домой, у нее обнаружили коронавирус. Всех, кто вступал с ней в контакт в Египте, поместили на двухнедельный карантин.
Заболевшими оказались 12 человек — египтян, работавших на судне. Они находятся в больнице. До этого в Египте зафиксировали всего три случая заболевания коронавирусом.
Ранее сообщалось, что однопартиец Медведчука встретился во Франции с депутатом, который заразился коронавирусом.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...