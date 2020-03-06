Здоровье и медицина

На круизном теплоходе в Египте 12 человек заразились коронавирусом

На речном теплоходе, который совершал круиз по Нилу из Асуана в Луксор, 12 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Ранее из-за коронавируса под угрозой оказалось проведения Евровидения в Нидерландах.

Как сообщают «Известия», по словам представителя министерства здравоохранения и народонаселения Египта Халеда Мугахеда, на борту судна была туристка из Тайваня американского происхождения. Когда она вернулась домой, у нее обнаружили коронавирус. Всех, кто вступал с ней в контакт в Египте, поместили на двухнедельный карантин.

Заболевшими оказались 12 человек — египтян, работавших на судне. Они находятся в больнице. До этого в Египте зафиксировали всего три случая заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что однопартиец Медведчука встретился во Франции с депутатом, который заразился коронавирусом.



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