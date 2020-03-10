От аллергии на цветение растений и домашнюю пыль можно излечиться

Здоровье и медицина

Весна наступила еще в середине февраля, и первыми это почувствовали люди, страдающие аллергией. В числе ярких аллергенов, вызывающих такие симптомы, как слезотечение, насморк, чихание, кашель, — пыльца лещины, березы и других деревьев. Можно ли уберечься от проявлений заболевания? Об этом шла речь на впервые состоявшейся в Украине конференции «Жизнь без аллергии», которая прошла в столице. Врачи не только обсуждали эффективность современной диагностики, новые методы лечения, но и беседовали с пациентами, отвечая на конкретные вопросы. Проходили мастер-классы для родителей, чьи дети страдают аллергией. Была даже смоделирована ситуация, позволяющая здоровому человеку почувствовать, что ощущает тот, у кого есть проявления поллиноза. О том, как действовать человеку, если поставлен диагноз аллергия, мы попросили рассказать заместителя руководителя Центра аллергических заболеваний верхних дыхательных путей Института отоларингологии имени профессора А. И. Коломийченко НАМН Украины доктора медицинских наук Инну Гогунскую. Инна Владимировна, вице-президент Ассоциации аллергологов Украины, участвовала в конференции «Жизнь без аллергии». Ранее врач-аллерголог Павел Гришило рассказал, какие продукты и лекарства вызывают аллергию.

— У многих ли пациентов уже началось весеннее обострение аллергии? — спрашиваю Инну Гогунскую.

— Думаю, пик цветения деревьев еще не наступил, но вскоре в активную фазу пыления вступят лещина, ольха, береза, граб, дуб. Пыльца этих растений переносится ветром, спрятаться от нее невозможно. Поэтому у пациентов с аллергией на эту пыльцу возникают симптомы поллиноза — заложенность носа, насморк, слезотечение, зуд глаз, иногда кашель. У некоторых случаются приступы бронхиальной астмы.

— Если пациент хочет узнать, на какие аллергены у него реакция, как это сделать?

— Обратиться к врачу-аллергологу, который назначит один из методов диагностики. Золотым стандартом во всем мире являются недорогие прик-тесты: это кожные пробы с аллергенами, которые проводятся в течение двадцати минут. Уже через час известен результат. Кроме того, по анализу крови можно определить уровень специфических иммуноглобулинов Е (молекул отдельных аллергенов). А самой современной считается мультичип-диагностика: кровь берется из вены и определяется до 280 аллергенов — пыльцевых, пищевых, перекрестных.

— Список выявленных аллергенов со временем не изменится?

— Считается, что аллергочип — своеобразный аллергический паспорт. Врач, проанализировав эту информацию, назначит лечение. Важно учитывать, каких пищевых продуктов придется избегать постоянно, активность каких аллергенов можно снизить. Например, есть люди, у которых аллергия на пыльцу березы. Но врач может сразу сказать: для таких пациентов представляют опасность яблоко, морковь, сельдерей, орехи, особенно фундук. Сделав сельдерейно-яблочно-морковный фреш, можно вызвать острую аллергическую реакцию по типу крапивницы, отека Квинке и так далее. Это связано с тем, что часть пищевых продуктов имеет перекрестные молекулы именно с пыльцой березы.

— С помощью каких методов можно снизить аллергизацию организма?

— Метод называется аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Так мы лечим пациентов от аллергии на пыльцу растений и клеща домашней пыли, на животных, на плесневые грибки.

— Раньше, применяя АСИТ-терапию, приходилось делать инъекции с аллергеном…

— Теперь это могут быть как инъекции, так и спрей под язык, драже, таблетки, которые надо рассасывать. Но курс лечения надо повторять несколько лет, чтобы смягчить или полностью убрать симптомы заболевания. К тому же у 80 процентов наших пациентов аллергия не на один, а на два и более раздражителя — не только на весенние, но и на осенние травы, на амброзию, на пылевого клеща, на определенные продукты. Сочетание аллергенов у каждого свое. Чтобы избежать обострений, надо выполнять все рекомендации аллерголога и ввести для себя некоторые ограничения, отказавшись от вызывающих аллергическую реакцию продуктов. Опыт показывает, что тогда качество жизни наших пациентов становится гораздо лучше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что глазные капли от аллергии нельзя применять длительно, поскольку они могут вызвать глаукому.

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