С 16 марта через спутник снова можно будет бесплатно смотреть украинские каналы, но не все

Украина

Спутниковое телевидение снова станет бесплатным для украинцев. Правда, далеко не все. Президент Владимир Зеленский договорился с представителями медиагрупп StarLightMedia, «1+1 media», «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group о том, что в нашей стране 16 марта запустят четыре международные версии национальных каналов. Об этом заявил журналистам сам Зеленский: «Мы имеем не просто множество писем и тысячи звонков в Офис президента по поводу того, что украинцы не могут получить этот сигнал через кодирование и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий. Вследствие этого альтернативой на этих территориях стало российское телевидение.

Мы приехали туда, увидели, что российское радиовещание и телевидение есть не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они «глушили» наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, — вы сами отключились. Мы хотим найти выход из этой ситуации. У нас задача очень простая: чтобы люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которым сейчас нет другого доступа, кроме информационного".

В результате разговора с президентом телеменеджеры согласились частично раскодировать спутник. Однако в телеэфир для бесплатного просмотра через спутниковую антенну вернутся лишь четыре телеканала. Да и то нам будут показывать не привычные для нас версии этих каналов, а международные, которые значительно отличаются от тех, что мы смотрели в последнее время. Это будут «1+1 International», «Интер +», «Медиа группа Украина» откроет в свободном доступе канал «Украина 24». Кроме того, в эфир запустят новый телеканал, название которого пока не известно. Будут показаны программы сразу трех вещателей: «Нового канала», ICTV, СТБ.

Международные версии не будут дублировать программную сетку основных каналов. Премьеры больших телешоу или сериалов мы не увидим по спутнику. Смотреть можно только тот продукт, вещание которого в открытом доступе будет согласовано с правообладателями контента. Такие проекты, как «Голос країни» или «Танці з зірками», мы не увидим с помощью спутниковой тарелки. Дело в том, что формат этих программ не является оригинальным, украинским. Так как у спутника будет достаточно большой охват территории, наши программы могут увидеть и в Европе. Но в случае с вышеназванными передачами это будет считаться нарушением авторских прав.

Как сообщается, четыре бесплатных украинских телеканала должны вернуться в спутниковый телеэфир до 16 марта. Вместе с тем напомним, что в настоящее время абоненты спутникового телевидения могут бесплатно смотреть 40 украинских телеканалов. Это «UA: Перший», каналы «Рада» и «Культура», региональные каналы, а также информационные: «Прямой», «5 канал», «Еспресо ТВ», NewsOne, «112 канал», ZIK и другие.

Напомним, с 28 января 2020 года 23 популярных украинских телеканала были закодированы. «ФАКТЫ» выяснили, кто от этого выиграет, как вносить абонентскую плату и можно ли обойти блокировку.

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