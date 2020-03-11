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16 марта на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит инфекционист Юрий Жигарев
Ситуация со стремительным распространением по миру нового коронавируса выглядит устрашающе. Раньше казалось, что опасность далеко, а теперь заболевание выявили в Украине. И это только начало.
— Кому коронавирус угрожает больше?
— Он, образно говоря, сексист и эйджист. Мужчины болеют тяжелее, чем женщины, — объясняет врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — Чаще заражаются люди старше 60 лет, причем чем больше лет, тем хуже протекает болезнь. Неудивительно: у многих есть уже заболевания сердца и сосудов, органов дыхания. Также в группе риска люди, страдающие сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ожирением.
— Как снизить опасность заражения?
— Помните социальную рекламу, которая была популярной в одну из эпидемий гриппа: «Простые вещи спасают жизнь»? Человек, у которого появились симптомы — повысилась температура, возникли боль в горле и сухой кашель, — должен оставаться дома! Связаться с семейным врачом, детально описать симптомы. Сообщить, если недавно вернулся из зарубежной поездки или общался с людьми, побывавшими в странах, где выявлены случаи заболевания.
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— Что делать, если декларации с семейным врачом нет?
— Позвонить по горячим телефонам Минздрава Украины или Национальной службы здоровья. Специалисты объяснят, как действовать дальше. Но даже в случае банального ОРВИ или гриппа важно побыть несколько дней дома. Если нужно выйти, например, в аптеку, обязательно надевайте защитную маску. Нет маски — замотайте лицо шарфом. Не здоровайтесь за руку со знакомыми, чихайте в согнутый локоть. Часто мойте руки с мылом или протирайте их антисептическими влажными салфетками, используйте санитайзеры. А главное — не паникуйте: это гораздо страшнее вируса.
Как подтверждают заражение коронавирусом? Почему больным лучше носить маску, а не респиратор? Может ли теплая погода замедлить распространение коронавируса?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 16 марта, с 18:00 до 19:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист кандидат медицинских наук Юрий Александрович Жигарев.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 26 марта
Напомним, по всей Украине с 12 марта и до 3 апреля вводится карантин для предотвращения распространения коронавируса.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».