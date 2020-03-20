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Оливковое масло защищает от сердечного приступа
«ФАКТЫ» сообщали о том, что перец чили защищает от инфаркта. Между тем ученые из Гарвардского университета (США) в ходе исследований доказали, что оливковое масло полезно для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. В нем есть олеиновая кислота, которая уменьшает воспаление. По мнению специалистов, достаточно употреблять столовую ложку оливкового масла в день, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе ишемической болезни сердца) более чем на 15 процентов.
В оливковом масле содержатся антиоксиданты, которые защищают от сердечного приступа, инсульта. Этот продукт помогает нормализовать уровень холестерина, артериальное давление, а также улучшить когнитивные функции.
Однако оливковое масло лучше не использовать для жарки: под воздействием высоких температур в нем образуются свободные радикалы и другие опасные соединения. Лучше всего использовать продукт в качестве заправки к салатам и другим блюдам.
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