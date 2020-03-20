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Здоровье и медицина

Полезно знать: углеводную пищу лучше есть утром, а жиры и белки — днем и вечером

7:38 25 марта 2020 190
завтрак
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Всем известно, что завтрак пропускать нельзя («ФАКТЫ» рассказывали, какой завтрак наиболее полезен), а после шести вечера лучше не ужинать. Но как быть, если хочется есть, и какие продукты предпочтительнее употреблять в первой половине дня, а какие — во второй. Специалисты из Университета Вандербильта (США) в ходе эксперимента доказали, что в разное время суток организм лучше перерабатывает те или другие вещества. Углеводы, например, хорошо усваиваются в первой половине дня, а жиры — во второй.

Добровольцы, которые отказывались от завтрака и довольствовались чашечкой кофе, в течение дня постоянно хотели съесть что-то сладкое, и у них повышался уровень сахара в крови. После позднего ужина организм вначале тратил время на переваривание углеводов, а жиры оставлял «на потом». Так что углеводы лучше употреблять в первой половине дня, а вечером можно позволить себе немного жиров.

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Углеводы — источник энергии, по сути, это топливо для организма. Наиболее полезны так называемые медленные углеводы — каши, макароны из твердых сортов пшеницы, мультизерновой хлеб. Если человек любит булочки и сладости (это быстрые углеводы), не отказывается от них во второй половине дня, они откладываются про запас в виде жира. Но большая порция каши или макарон во второй половине дня (после 14:00) тоже особой пользы не принесет, если вы не собираетесь идти в спортзал. Такую пищу можно есть утром и днем или в небольших количествах перед физической нагрузкой.

Жиры можно есть вечером, но не увлекаться, утверждают специалисты. Причем если вы сочетаете их с углеводами, важно соблюдать определенные пропорции. Если много углеводов, должно быть меньше жиров, и наоборот.

Белковую пищу можно есть в любое время, в том числе в вечернее. Белок может ускорять обмен веществ. К тому же это строительный материал для организма. Белковая пища требуется мышцам для восстановления после физических нагрузок.

Не есть после шести вечера мало у кого получается, ведь многие после работы возвращаются в 19:00. Каким должен быть ужин? Рыба или отбивная с порцией салата. Для позднего перекуса подойдут продукты, улучшающие качество сна. Например, вареное яйцо с авокадо или хумус, киви.

Кстати, белковая пища перед сном позволяет стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи. А вот недостаток белковой пищи ухудшает работу иммунитета.

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