В Украине опять ввели систему автофиксации нарушений ПДД: где расположены камеры в Киеве

Украина

В Киеве наконец помпезно объявили о запуске системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. На мероприятие, обещанное еще пять лет назад, был приглашен даже президент Украины. Хотя выяснилось, что пока система работает не в полную силу — не по всей Украине и только в тестовом режиме, поэтому реальные штрафы водителям, привыкшим игнорировать требования дорожной грамоты, на данный момент не грозят. Но министр внутренних дел обещает, что уже вскоре все будет по-взрослому. Впрочем, юристы продолжают утверждать, что введение автофиксации в ее нынешнем виде противоречит Конституции, и намерены ее в очередной раз отменить…

Автофиксация пока заработала только в столице

Системой автофиксации нарушений ПДД так долго пугали водителей, что они уже устали бояться. На протяжении последних 10 лет — с 2010 года, когда автофиксация была отменена по решению Конституционного суда Украины как нарушающая конституционный правовой принцип презумпции невиновности (наказывать пытались не нарушителя, а владельца автомобиля), — ее все вводили и вводили.

В 2015 году был подготовлен и принят новый Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины…», которым предусматривалось создание системы автофиксации нарушений ПДД. В документе подретушировали некоторые спорные моменты, но в целом принцип ответственности водителя, а не владельца машины так и не был введен. Это было одной из причин того, что систему не спешили вводить. Тормозило внедрение автофиксации и отсутствие госстандартов, регламента функционирования системы, центра обработки данных, налаженной коммуникации полиции с другими задействованными в процессе ведомствами).

И вот, к удивлению многих участников движения, 12 марта руководители МВД объявили: система автофиксации нарушений ПДД запущена.

Арсен Аваков, правда, сообщил, что система пока заработала только в столице. В Киеве установлены первые 20 камер, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения правил движения и передают полученные данные в Аналитический центр безопасности дорожного движения (месторасположение камер на улицах столицы смотрите в таблице в конце материала). На момент проведения презентации (в 10:50) система уже зафиксировала в столице свыше 35 тысяч нарушений, сообщил министр. До 1 мая еще 30 камер будут размещены на дорогах Киевской области.

Первое время система будет функционировать в тестовом режиме — ее работа обкатывается специалистами, которые должны выявить и устранить все недочеты и слабые места. Это будет адаптационный период для безболезненного перехода водителей, привыкших к вседозволенности и безнаказанности, к введению тотального контроля и даже обеспечению неотвратимости наказания. Но уже с 1 мая система заработает в штатном режиме и водители, которые будут продолжать нарушать правила, таки начнут получать пресловутые «письма счастья» — постановления об уплате штрафа. Пока система автофиксации ориентирована только на выявление нарушителей установленных режимов движения, то есть на превышение скорости. Остальные прегрешения водителей пока контролироваться не будут.

«Поскольку около 40 процентов ДТП происходят именно из-за нарушения скоростного режима, эта система даст нам возможность контролировать скорость на наиболее опасных участках дорог, а значит — сохранять жизнь и здоровье людей. Задача системы автофиксации превышения скорости — заставить водителей не превышать скорость», — подчеркнул заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, за 28 лет независимости на дорогах Украины погибли 174 095 человек, более 1 миллиона 200 тысяч получили травмы. А ведь 174 тысячи — это население города размером как Белая Церковь!

«Камеры устанавливаются не где попало, а только в местах повышенной концентрации ДТП — там, где люди погибали и тяжело травмировались чаще всего. По закону перед всеми камерами будут размещаться знаки, предупреждающие, что здесь ведется фотофиксация нарушений ПДД. Расположение этих камер будет нанесено на все возможные виды карт и геоинформационные системы. Хотим, чтобы все знали, где установлены камеры контроля скорости, и давили на тормоз в этом месте», — рассказал Антон Геращенко.

Впрочем, в МВД прекрасно понимают, что снижение аварийности в Украине, это не только контроль за скоростью. Это и повышение качества обучения в автошколах, и усиление контроля за качеством принятия экзаменов на получение водительского удостоверения, и улучшение дорожной инфраструктуры, культуры водителей и пешеходов. И автоматический контроль скорости — неотъемлемая часть мероприятий для общего уменьшения смертности на дорогах.

К концу года камер будет в 10 раз больше

Учитывая ситуацию с аварийностью и смертностью на дорогах, МВД намерено активно влиять на ситуацию. На 3-й Всемирной конференции по безопасности дорожного движения, которая проходила в Стокгольме, перед ее участниками была поставлена цель в два раза сократить гибель людей на дорогах до 2030 года. А к 2050-му попытаться свести смертность на дорогах к нулю, рассказал Геращенко.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, скоро система автофиксации получит всеукраинское распространение.

«Мининфраструктуры совместно с МВД и Национальной полицией в конце прошлого года провели необходимую работу. Мы закупили все необходимое оборудование для центра обработки данных и обустройства рабочих мест. 30 автоматических видеокамер уже передали Укравтодору, и их устанавливают в Киевской области. 20 камер получил Киев. Еще 5 камер автофиксации уже есть в Одессе. До конца марта заработают 55 полноценно функционирующих камер. К концу года приобретем еще 220 видеокамер на дороги государственного значения, и система заработает в полную силу», — рассказал Владислав Криклий.

Система работает в автоматическом режиме, но с активным участием полицейских

Руководители МВД рассказали, как работает новая система автоматической фотовидеофиксации. Это сложная высокотехнологичная система, которая состоит из целого ряда оборудования: сертифицированных и стандартизированных комплексов фотовидеофиксации и рабочих станций обработки данных; современного, защищенного от вмешательства программного обеспечения квалифицированных операторов рабочих станций.

«МВД в этой структуре — „мозг“ системы. То есть мы обеспечиваем ее работу, сбор и обработку данных, предоставляем информацию о зафиксированных нарушениях Правил дорожного движения. Тогда как приобретение, установку и обслуживание камер осуществляют в городах местные власти, а на дорогах государственного значения — Укравтодор», — сообщил Арсен Аваков.

Первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, как будет работать система автофиксации: «С установленных камер информация о зафиксированных правонарушениях автоматически попадает в электронную систему Аналитического центра безопасности дорожного движения фиксации. Там полицейский визуально убеждается в факте совершения правонарушения, в частности в превышении скорости и возможности идентифицировать номерной знак автомобиля-нарушителя. Далее он проверяет наличие и полноту данных об ответственном лице, за которым зарегистрировано транспортное средство, и самом транспорте, а также соответствие номерного знака этой марке и модели». По словам Белошицкого, система автофиксации также будет помогать полиции распознавать транспортные средства, находящиеся в розыске, угоне, а также транспорт с чужими номерными знаками. Такая информация будет передаваться и обрабатываться другими службами полиции.

«После проверки всех данных, которых будет достаточно для привлечения нарушителя к ответственности, полицейский формирует постановление о наложении административного взыскания и накладывает на него свою электронную подпись. Это обязательное условие позволит нам контролировать результаты работы полицейского, а в случае возникновения спорных ситуаций легко найти ответственное должностное лицо», — подчеркнул Алексей Белошицкий.

Далее постановление направляется в отделение Укрпочты, где печатают постановление и отправляют адресату. Это постановление нарушитель ПДД сможет получить не только в виде «письма счастья», но и найти его в электронном кабинете водителя, на сайте МВД, а в дальнейшем — в приложении «Дія» .

В МВД обещают, что в случае регистрации в электронном кабинете водителя и приложении «Дія» информация о нарушениях также будет приходить на мобильный телефон в виде sms-сообщений.

Адвокаты ждут первых «писем счастья», чтобы опротестовать их в суде

В отличие от руководства МВД и Минин­фраструктуры не все специалисты в сфере дорожного движения к введению системы автофиксации относятся оптимистично. Напомним, эта система заработала на основании закона, принятого еще в 2015 году и противоречащего действующим конституционным нормам в части презумпции невиновности и индивидуальной ответственности. В связи с этим некоторые юристы и правозащитники уже ждут, когда водителям начнут приходить первые «письма счастья», чтобы опротестовать их и создать прецедент для очередного обращения в Конституционный суд Украины по отмене противозаконной практики привлечения к ответственности людей, которые де-факто не являются нарушителями.

Другие юристы считают, что в этом нет необходимости. Вот, в частности, что написал известный адвокат Вадим Володарский на своей странице в Facebook: «Для судебной практики достаточно имеющегося решения Конституционного суда. Будут реальные постановления — сделаю образец искового обращения».

Этот юридический казус, впрочем, не отменяет необходимости водителям приучаться соблюдать скоростные режимы движения. А мы с любопытством ждем полноценного введения системы автофиксации в действие и реакции на вынесенные «письма счастья» как водителей, так и адвокатов. Удастся ли им в очередной раз подтвердить неконституционность подобной практики или победит «революционная целесообразность», прикрывающая благими намерениями нарушения закона.

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