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Лерос не пойдет в СБУ из-за "пленок Ермака": адвокаты нашли предлог
Народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос, которого вызывают в СБУ в связи со скандальными «пленками Ермака», не сможет явиться на допрос, потому что он получил повестку в ГБР.
Об этом говорится на странице юридической компании «Міллер».
Адвокаты направили в СБУ соответствующее письмо.
Напомним, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака — Дениса Ермака — проводит переговоры о назначении на различные государственные должности.
ГБР открыло уголовное производство в отношении Лероса сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ему вменяют мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия, превышение власти или служебных полномочий.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президент заявили, что разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, но пообещали проверить все изложенные факты. Вместе с тем, президент Зеленский и глава ОП Андрей Ермак от скандала отстранились.
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