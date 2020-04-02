Украина

Лерос не пойдет в СБУ из-за "пленок Ермака": адвокаты нашли предлог

Народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос, которого вызывают в СБУ в связи со скандальными «пленками Ермака», не сможет явиться на допрос, потому что он получил повестку в ГБР.

Об этом говорится на странице юридической компании «Міллер».

Адвокаты направили в СБУ соответствующее письмо.

Напомним, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака — Дениса Ермака — проводит переговоры о назначении на различные государственные должности.

ГБР открыло уголовное производство в отношении Лероса сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ему вменяют мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия, превышение власти или служебных полномочий.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президент заявили, что разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, но пообещали проверить все изложенные факты. Вместе с тем, президент Зеленский и глава ОП Андрей Ермак от скандала отстранились.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter