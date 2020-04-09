Украина

В Киево-Печерской лавре за день выявили больше 20 инфицированных коронавирусом

В закрытой на карантин в связи с эпидемией коронавируса Киево-Печерской лавре, за прошедшие сутки выявили 26 заболевших COVID-19. Об этом на ежедневном брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, из 41 заболевшего 8 апреля, 26 — в Киево-Печерской Лавре.

Мэр предполагает, что дальше последует цепная реакция передачи инфекции, учитывая предстоящую Пасху.

Кличко также отметил, что в столице среди новых пациентов 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года, шестимесячная девочка и 29 мужчин в возрасте от 36 до 70 лет. За сутки умер еще один человек от коронавируса.

Напомним, что первая информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре появилась 5 апреля — заболел настоятель митрополит Павел. На следующий день были официально подтверждены четыре случая заболевания.

Как сообщали «ФАКТЫ», братию Киево-Печерской лавры протестировали на COVID-19, результаты показали массовое инфицирование священнослужителей.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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