Здоровье и медицина

Чаще болеют женщины в возрасте 50+: в Минздраве подробно рассказали о COVID-19 в Украине

За сутки 11 апреля в Украине зафиксировано 266 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 10 человек выздоровели, 10 умерли. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет и старше (85,5%). От COVID-19 больше страдают женщины (54%). Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас в Украине госпитализированы 1100 человек с коронавирусной болезнью. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 54 человека, что не превышает 10% из общего числа аппаратов по стране. С текущим ростом заболеваемости больницы справляются.

По возрастным группам, чаще COVID-19 болеют люди в возрасте 50−59 лет (21,7%), 40−49 лет (20,5%) и 30−39 лет (17,4%).

На утро 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни, в том числе выписаны 89 человек, среди них 7 медработников, ранее заболевших COVID-19. Умерло 83 человека.

Показатель выздоровления в Украине уже второй день превышает количество умерших от COVID-19.

Коронавирусная инфекция зарегистрирована во всех областях Украины. Наибольшее количество больных за сутки выявлено в Тернопольской, Черновицкой, Винницкой областях и в Киеве.

Случаи смертей зарегистрированы в 18 областях Украины. 82% всех умерших от коронавируса имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. У некоторых людей был целый букет болезней.

Напомним, в мире на утро 12 апреля подтверждено 1 790 564 случаев коронавируса, в том числе 109 654 человека умерли, 409 540 вылечились. По количеству смертей лидирует США, где число погибших от коронавирусной инфекции превысило 20 тысяч. Президент Трамп объявил в стране режим масштабного бедствия.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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