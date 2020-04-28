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Здоровье и медицина

Алкоголь, солнце и горячая ванна коронавирус не убьют: в Минздраве ответили на популярные вопросы о COVID-19

21:51 28 апреля 2020 147
Коронавирус
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Центре общественного здоровья ответили на самые актуальные вопросы украинцев о борьбе с коронавирусом, развенчав при этом мифы. Напомним, ученые уже спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире и в Украине.

Правда ли, что в летний период риск заболеть COVID-19 меньше, а температура воздуха выше +25 С и солнечные лучи уменьшать активность вируса?

Заболеть можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания.

Снижает ли регулярное употребление спиртных напитков риск заболевания коронавирусом?

Частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения разнообразных нарушений в организме. У больного коронавирусом алкоголь может только осложнить течение заболевания.

Спасает ли от заражения вирусом горячая ванна?

Нормальная температура тела человека — 36,5−37 градусов. Температура воды в ванной на нее не влияет, а слишком горячая вода может даже только привести к ожогам кожи.

Напомним, инфекционисты выяснили, что коронавирус бьет мужчин ниже пояса.

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