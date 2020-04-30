- 19:26 Опасные медицинские отходы из киевских больниц просто выбрасывали на свалку
- 18:56 На Донбассе против ВСУ воюют две тысячи кадровых российских офицеров, — командующий ООС
- 18:53 В оккупированном Крыму зафиксировали первую смерть от коронавируса
- 18:37 «Свое состояние я оцениваю в красавицу жену, пять детей, маму, брата и друзей»: Ярославский дал откровенное интервью
- 18:28 В Одессе после обысков странно погиб глава сельской земельной комиссии
- 18:24 "Дело Гладковского": НАБУ объявило подозрение бывшему замминистра обороны
- 18:15 В июне студенты вузов могут вернуться в аудитории, — Минобразования
- 17:58 Рада продлила запрет банкам штрафовать кредитных должников
- 17:38 С 1 мая в Черкассах возобновят работу магазины, мастерские и парикмахерские
- 17:30 На Харьковщине будут судить полицейских, которые скрыли совершенное подростком зверское убийство
- 17:25 "Красные линии" для Украины и коронавирус на Донбассе: о чем говорили главы МИД "нормандской четверки"
- 17:03 Покушение на украинского разведчика в Киеве: суд вынес приговор личному охраннику главы Ингушетии
В оккупированном Крыму зафиксировали первую смерть от коронавируса
В больнице оккупированного Россией украинского города Севастополя скончался первый больной, причиной смерти которого стали осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19. Ранее в Крыму 700 человек отправили на обсервацию.
Как сообщает РБК-Украина, по состоянию на утро 30 апреля в Севастополе уже зафиксировано 78 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
«У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом коронавирус. Надо сказать, что у него был сложный анамнез, он был (ранее) на паллиативной койке в больнице имени Даши Севастопольской… В любом случае он был в статистике, это первый случай смерти от коронавирусной инфекции», — заявил представителей оккупационных властей «врио губернатора Севастополя» Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Крыму быстро растет число заболевших COVID-19.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Говорят, мать проводила какие-то обряды": подробности страшного убийства ребенка под Харьковом (фото, видео)
«Свое состояние я оцениваю в красавицу жену, пять детей, маму, брата и друзей»: Ярославский дал откровенное интервью
В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову: первые детали и фото жуткого происшествия
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!