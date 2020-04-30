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Здоровье и медицина

В оккупированном Крыму зафиксировали первую смерть от коронавируса

18:53 30 апреля 2020 42
Больница
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В больнице оккупированного Россией украинского города Севастополя скончался первый больной, причиной смерти которого стали осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19. Ранее в Крыму 700 человек отправили на обсервацию.

Как сообщает РБК-Украина, по состоянию на утро 30 апреля в Севастополе уже зафиксировано 78 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

«У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом коронавирус. Надо сказать, что у него был сложный анамнез, он был (ранее) на паллиативной койке в больнице имени Даши Севастопольской… В любом случае он был в статистике, это первый случай смерти от коронавирусной инфекции», — заявил представителей оккупационных властей «врио губернатора Севастополя» Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Крыму быстро растет число заболевших COVID-19.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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