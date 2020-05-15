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Крепостное право: Портников метко описал ситуацию с запретом выезда для украинских заробитчан
Украинским трудовым мигрантам, которые вернулись в Украину в связи с пандемией коронавируса, очень сложно снова выехать из страны в Европу на заработки. Правительство само решает, кого можно отпустить, а кого нельзя, создавая всевозможные преграды.
Журналист Виталий Портников в статье «Украинцы, вы стали невыездными?» пишет, что сейчас гражданин Украины превратился в обычного крепостного без паспорта. И хотя в правительстве заявили, что контролируют этот вопрос и уже провели переговоры с властями Австрии, Финляндии и Израиля, и собираются консультироваться с представителями Польши, Германии и Чехии, но Киев требует, чтобы работодатели давали контракты, как минимум, на три месяца и гарантировали обеспечение отъезжающих жильем и страховым полисом.
При таких условиях, подчеркнул президент Зеленский, Украина «отпустит граждан на работу».
Получается, что в сложившейся ситуации, уточняет Портников, государство решает за гражданина, можно ему ехать или нет и правильные ли у него документы. А без контракта люди вообще не могут уехать из страны.
Журналист пишет, что ситуация напоминает ему то, что было в СССР со знаменитыми советскими «выездными визами».
«Цинизм ситуации в том, что формально украинские власти ничего никому запретить не могут. Но они закрыли целый ряд пограничных пунктов, в том числе и во всех аэропортах. А через наземную границу украинский гражданин просто так не проедет, из-за закрытой территории стран Шенгена. Остается улететь из закрытого аэропорта на чартере для работников, но это невозможно сделать без согласия украинского бюрократа. И как в старые добрые времена, вы превращаетесь в обычного крепостного без паспорта!», — возмущается он.
Портников напоминает, что без средств к существованию остается много людей, которые бы могли заработать в Европе и прислать деньги своим семьям. Ведь украинское государство не может обеспечить своих градан работой и достойной зарплатой.
Одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского было возвращение работающих за границей украинцев домой. И теперь каждый отъезд в обратном направлении президент может считать своим личным поражением. А чиновники подстраиваются под президента, не зная, что с этой армией безработных делать, ведь люди будут конкурировать с теми, кто потерял работу в Украине во время карантина, уточняет журналист.
«…президенту Зеленскому, и его сотрудникам пришлось бы вернуться из телесериала в скучную и неприветливую реальность своей беднеющей на глазах страны, с ее новыми экономическими и эпидемиологическими проблемами. Если этому возвращению не содействовали ни продолжающаяся война с Россией, ни пандемия — то, наверное, встреча с реальностью уже не состоится», — заключает Портников.
Напомним, после возвращения украинских заробитчан из-за границы в связи с пандемией коронавируса, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал для них 500 тысяч рабочих мест. В Кабмине якобы предлагают задействовать заробитчан в дорожном строительстве, в сфере благоустройства и сельского хозяйства, а также— в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и в лесном хозяйстве.271
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.