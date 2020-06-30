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Тест неожиданно оказался положительным: секретарь горсовета в Киевской области заболел COVID-19
Коронавирус продолжает держать в напряжении столичный регион, добравшись до Белоцерковского городского совета: в число инфицированных попал его секретарь Василий Савчук.
Об этом на своей странице в Facebook написал в понедельник, 29 июня, депутат Киевского областного совета Максим Запаскин.
«Коронавирусная инфекция добралась и до Белоцерковского городского совета. По предварительным данным положительные результаты тестов обнаружены у секретаря Белоцерковского городского совета Савчука Василия Петровича», — написал Запаскин.
По его словам, бригада медиков провела дезинфекцию помещения бывшего городского головы.
В то же время читатели страницы депутата пишут о том, что у заболевшего не было никаких симптомов и если бы он не сделал тест перед плановой операцией, то «все было бы хорошо», а так теперь вынуждены будут закрыть горсовет.
Напомним, ранее коронавирус диагностировали у курсантов Национальной академии СБУ — всего сообщалось о 27 заболевших. По информации спецслужбы, курсанты СБУ инфицировались после общения с посетителями.
Также в июне заразился COVID-19 и депутат от «Слуги народа» Максим Перебийнис. По словам коллег, он чувствует себя нормально, поэтому лечится дома.
В целом же количество нардепов, инфицированных коронавирусом, составляет от 15 до 20 человек — такие данные озвучил спикер Рады Дмитрий Разумков.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине за последние сутки количество инфицированных новым коронавирусом COVID-19 выросла на 646 случаев. Общее количество случаев инфицирования коронавирусом достигло 43 628 человек. За последние сутки выздоровели 93 человека, умерло — 18 человек. В общем выздоровевших теперь 19 027, умерших — 1 147. Продолжают лечиться от коронавирус 23 454 украинцы.68
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