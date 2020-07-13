Шоу-бизнес

Фильм с Томом Крузом не будут снимать в Украине

Приезд в Украину голливудского актера Тома Круза в октябре прошлого года не гарантировал, что очередная часть фильма «Миссия невыполнима» будет сниматься в нашей стране. Для съемок нашли подходящие локации в других странах.

Об этом сообщил сценарист, киножурналист Артем Заяц, ссылаясь на режиссера Кристофера МакКуорри. Он подтвердил, что команда действительно рассматривала Украину. «Мы изучали Киев, провели скаутинг, разведку, изучили ряд мест в Украине, и действительно нашли одну довольно экстраординарную локацию», — сказал режиссер. Он добавил, что увиденное действительно произвело впечатление. Но отказ работать здесь объяснил дипломатично.

Напомним, в октябре 2019 года Том Круз приехал в Украину по приглашению Владимира Зеленского. Звезду Голливуда заметили в столичном метро, затем он отобедал в Одессе и побывал во Львове. Причины визита и свои планы Круз тогда не конкретизировал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что фильм «Миссия невыполнила-7» планировали снимать в Италии. Но процесс перенесли из-за коронавируса.

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