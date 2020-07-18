Ситуацию с коронавирусом не исправили: Степанов пообещал кадровую чистку на Львовщине

Минздрав готовит кадровые решения во Львовской области, поскольку там не исправили ошибки, на которые указывало им министерство. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Он напомнил, что около месяца назад он посещал Львовскую область, которая долгое время является лидером по количеству новых случаев коронавируса.

«У нас был жесткий конструктивный разговор по всем проблемным вопросам. Были поставлены соответствующие задачи по исправлению ситуации, был дан соответствующий срок. По истечению этого срока, прошел месяц, мною была отправлена соответствующая комиссия Минздрава, которую возглавил один из руководителей структурного подразделения. Они вернулись, показали мне результаты проверки», — сказал Степанов.

По словам министра, многое не просто не было исправлено, но местные чиновники даже не обратили внимание на исправление этих ситуаций.

«Поэтому будет сделано соответствующее представление об увольнении тех или иных людей уже непосредственно руководством Львовской ОГА», — заявил он.

Также во время брифинга Степанов сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано именно во Львовской области (137). На втором месте — город Киев (108), а на третьем — Закарпатская область (89).

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад во Львовской области уволили руководителя Львовского областного лабораторного центра Романа Павлива. Некоторое время спустя, глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий жестко раскритиковал решение городских властей Львова возобновить работу спортцентров, фитнес-клубов и учреждений общественного питания.

В конце июня во Львове от коронавирусной болезни умерла заведующая Львовским городским отделом Государственного учреждения «Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины» Галина Михальчук.

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