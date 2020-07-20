"Скважины бурить нельзя!": эколог заявила об опасности из-за отсутствия воды в Крыму

В аннексированном Крыму остро стоит проблема водоснабжения. Чтобы как-то обеспечить полуостров, воду, в основном, берут из-под земли. Оккупанты задействовали более трех тысяч скважин, расконсервировали даже закрытые еще со времен СССР, бурят новые.

Крымский эколог Маргарита Литвиненко считает, что такая практика опасна для Крыма, ведь запасы подземных вод небезграничны, а крымские подземные источники воды имеют свои особенности.

Бурение скважин приводит к тому, что идет подсос подземных вод. Эти подземные воды засаливаются. Они делают более жесткими и солеными те запасы пресных вод, которые уже есть в Крыму, пишет «Крым Реалии».

По словам эколога, проблемы использования подземного ресурса хорошо известны оккупационным крымским чиновникам.

Почти сразу после аннексии полуострова коллегия Государственного комитета водного хозяйства пришла к выводу, что вода минерализуется, и если ею поливать, то это приведет к засолению почв и потере урожая.

Повышенная минерализация — это особенность крымских источников воды, что делает их непригодными или ограниченно пригодными для полива. Такие случаи уже наблюдаются на территории Крыма, когда в результате полива водой из скважин, без учета ее химических свойств, произошло засоление земель.

Литвиненко отмечает, что оккупанты, зная все это, бурить не прекращают, хотя делать этого больше нельзя.

Напомним, в начале лета, чтобы улучшить водоснабжение Симферополя, российские военные проложили водовод из Тайганского водохранилища к крымской столице. Экологи и активисты считают, что к осени пересохнут как Белогорское, так и рядом лежащее Тайганское водохранилище.

Как сообщали «ФАКТЫ», «острова» на Тайганском водохранилище начали появляться еще в начале весны.

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