Семья Жанны Фриске отсудила у Дмитрия Шепелева миллионы

Спустя пять лет после смерти Жанны Фриске ее родили отсудили у Дмитрия Шепелева, подавшего встречный иск, часть суммы, собранной на лечение. Суд обязал телеведущего вернуть 7 миллионов рублей (примерно 3 миллиона гривен).

Как известно, Русфонд, куда перечисляли деньги на лечение Жанны, после ее смерти потребовал у родных вернуть оставшиеся средства — 20 миллионов рублей. Но их на счету не оказалось. Суд обязал родителей Жанны погасить задолженность. В свою очередь они обратились в суд, чтобы Шепелев вернул часть суммы. На мировую стороны не соглашались. Долго выясняли отношения через СМИ и в судах.

Представитель телеведущего заявил, что деньги были сняты со счета матерью Жанны.

«Мы верили, что все деньги были потрачены на нужды Жанны. Факт снятия денег за две недели до смерти Жанны был установлен только Перовским судом. Тогда же Шепелев узнал и то, что родители Жанны их „сберегли для внука“. Поэтому, говорить о том, что срок давности пропущен, нельзя», — сказал представитель Шепелева.

Вдовцу Жанны Фриске Дмитрию Шепелеву придется выплатить ее родителям 7 миллионов рублей (около 3 млн гривен) согласно решению Пресненского суда Москвы. Это треть от суммы, которую отец и мать артистки возместили Русфонду.

Напомним, после смерти Жанны Фриске от рака головного мозга их с Шепелевым сын Платон остался с телеведущим. Родители певицы обвиняли Шепелева, что он не дает им видиться с мальчиком, и в том, что он присвоил деньги покойной певицы.

Сейчас Дмитрий живет с Екатериной Тулуповой. Говорят, пара готовится к свадьбе.

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