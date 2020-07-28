Названа дата чемпионского боя Хабиб – Гэйтжи

Непобедимый российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов (28 побед), потерявший из-за вирусной пневмонии и коронавируса отца, свой следующий бой проведет 24 октября.

Об этом заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт. «Я говорю вам прямо здесь и сейчас: бой с Джастином Гэйтжи состоится», — передает слова функционера CNN. При этом глава организации не назвал место, где пройдет поединок — вполне возможно, его примет «Бойцовский остров» в Абу-Даби (ОАЭ), где UFC уже провел один крупный турнир.

Добавим, что последний раз Хабиб выходил в октагон 7 сентября 2019 года, когда в третьем раунде досрочно победил американца Дастина Порье и защитил чемпионский пояс в легком весе. Свою следующую защиту титула Нурмагомедов должен был проводить в мае 2020-го против обладателя временного чемпионского пояса американца Тони Фергюсона, но из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, бой не состоялся.

В итоге Фергюсон сенсационно проиграл своему соотечественнику Джастину Гэйтжи, который и стал официальным претендентом на встречу в октагоне с Хабибом.

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